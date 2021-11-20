Сенаторы одобрили закон о повышении госпошлин за регистрацию лекарств и медизделий

Члены Совета Федерации одобрили закон о поправках в Налоговый кодекс, предполагающий увеличение госпошлин за регистрацию лекарств и медизделий. В конце прошлого месяца фармассоциации обращались по этому вопросу в Госдуму и кабмин, отмечая необходимость обоснования повышения пошлин, однако их предложения не были учтены.

Сенаторы одобрили законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части отдельных вопросов налогообложения), который предусматривает увеличение размеров госпошлин за регистрацию лекарств и медицинских изделий. Это следует из информации на сайте Совета Федерации. 18 ноября документ приняла Госдума.

Как сообщил, представляя документ, заместитель председателя Комитета СФ Андрей Епишин, изменения принимаются «в целях увеличения поступления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».

В соответствии с документом размер пошлины за проведение экспертизы документов лекарства для проведения клинических исследований увеличивается с 110 тыс. до 135 тыс. руб. Экспертиза для орфанного препарата, который может быть рассмотрен для госрегистрации, составит 420 тыс. руб. вместо 25 тыс. руб. Стоимость подтверждения госрегистрации препаратов предлагается установить в размере 172 тыс. руб. вместо 145 тыс. руб. Кроме того, экспертиза документов для проведения пострегистрационных клинических испытаний составит 135 тыс. руб. вместо 60 тыс. руб.

В конце октября фармацевтические ассоциации обратились в Госдуму, кабмин, Минздрав и Минфин, указав, что повышение госпошлин будет дополнительной нагрузкой на отрасль, сопоставимой с расходами на получение криптокодов для маркировки. Ассоциации отметили, что пошлины должны быть экономически обоснованными, в частности, для их индексации может быть применен метод накопленной инфляции.

Елена Сидорова

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