FDA одобрило бустерные дозы вакцины Moderna и Pfizer для всех взрослых пациентов в США

FDA одобрило использование бустерных доз вакцин Moderna и Pfizer для всех взрослых людей в США. Ранее бустеры Pfizer были разрешены только для пожилых людей и других уязвимых категорий населения.

Американский регулятор FDA санкционировало бустерную вакцинацию препаратами Moderna и Pfizer от COVID-19 для всех взрослых в США, пишет CNBC.

Первоначально FDA отклонило планы администрации США начать распространение бустеров среди всех взрослых 20 сентября, сославшись на отсутствие данных, подтверждающих эффективность третьих доз. В итоге в сентябре бустер вакцины Pfizer одобрили только для некоторых категорий населения, таких как пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Заявку на бустер Moderna FDA ранее и вовсе отклонило, и компании пришлось подавать ее заново.

«Это разрешение на использование в экстренных случаях выпущено в критический момент, когда мы приближаемся к зимним месяцам и сталкиваемся с увеличением числа случаев COVID-19 и госпитализаций по всей стране», — говорится в заявлении генерального директора Moderna Стефана Банселя.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США все еще должны санкционировать распространение бустерных доз, прежде чем люди смогут начать делать себе прививки. Независимая группа экспертов по вакцинам CDC должна встретиться, чтобы рассмотреть эти данные. Директор CDC Рошель Валенски ранее заявила о том, что агентство будет «действовать незамедлительно» после того, как FDA одобрит бустеры со своей стороны.

Широкое распространение бустерных прививок вызывает споры среди органов общественного здравоохранения. ВОЗ раскритиковала богатые страны за использование третьих прививок, когда люди в более бедных странах имеют большие проблемы с доступом даже к первичным дозам вакцин.

Также этот вопрос вызвал некоторые споры в самих США. Многие американские эксперты до сих пор пытаются убедить миллионы людей получить даже первые дозы вакцины, и более 60 млн американцев остаются непривитыми. На этом фоне разговоры о бустерных дозах кажутся преждевременными, пишет CNBC.

Николай Соколов

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