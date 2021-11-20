Москва прописала возможность доставки рецептурных лекарств в регламенте пилотного проекта по электронным рецептам

Положение о проведении пилотного проекта по отпуску в Москве льготных лекарств по электронным рецептам в коммерческих аптеках предполагает возможность доставки этих лекарств на дом. Пока законом разрешена только дистанционная торговля безрецептурных препаратов, но запуск эксперимента по доставке рецептурных лекарств, в том числе в Москве, обсуждается давно. Также определен механизм расчета субсидии, которая будет выплачиваться коммерческим аптекам, участвующим в пилотном проекте. Положение о проведении пилотного проекта по отпуску в Москве льготных лекарств по электронным рецептам в коммерческих аптеках предполагает возможность доставки этих лекарств на дом. Пока законом разрешена только дистанционная торговля безрецептурных препаратов, но запуск эксперимента по доставке рецептурных лекарств, в том числе в Москве, обсуждается давно. Также определен механизм расчета субсидии, которая будет выплачиваться коммерческим аптекам, участвующим в пилотном проекте.

Льготник, имеющий электронный рецепт, с 15 января 2022 года сможет как получить лекарство в коммерческой аптеке, так и заказать его доставку на дом. Такая опция прописана в постановлении правительства Москвы от 16 ноября, утверждающего правила проведения пилотного проекта по обеспечению льготников бесплатными лекарствами по электронным рецептам. На дом по желанию может быть доставлено лекарство, «розничная торговля которым допускается дистанционным способом». При этом предполагается, что за доставку льготного лекарства пациент не будет ничего платить. При получении препарата он должен будет предъявить QR-код рецепта или электронный рецепт в бумажном или электронном виде.

Возможность дистанционной торговли рецептурными лекарствами пока запрещена законом «Об обращении лекарственных средств», разрешена онлайн-продажа только безрецептурных препаратов. Минэкономразвития в июне разработало поправки, устраняющие это ограничение, их согласовали в Минздраве и Минюсте, но пока документ не утвержден. Предполагалось, что проект будет запущен в Москве, Московской и Белгородской областях. В Белгородской области уже заявили о готовности запустить проект с 2022 года.

Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова в сентябре сообщила, что коммерческие аптеки подключатся к выдаче бесплатных лекарств льготникам. Эксперимент пройдет с 15 января по 31 декабря 2022 года. Перечень лекарств, которые будут участвовать в пилотном проекте, еще предстоит утвердить. Ракова говорила, что речь идет «о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объема препаратов для льготников».

Аптеки будут выдавать лекарство по рецепту из имеющегося ассортимента и затем получать возмещение в виде субсидии. Чтобы определить возмещаемую сумму за конкретный препарат, из системы мониторинга движения лекарств (СМДЛП) в расчет будут браться 25% минимальных значений цен на него. Из выбранных значений разница между максимальным и минимальным также не должна превышать 25%. Окончательная стоимость для компенсации будет рассчитываться «Центром лекарственного обеспечения» ДЗМ. И список препаратов, и компенсируемые суммы для них должны быть опубликованы в открытом доступе.

Аптека может предложить пациенту любой имеющийся в ассортименте препарат по включенному в пилотный проект МНН. Стоимость препарата не будет превышать расчетную сумму возмещения по субсидии. Если же покупатель хочет получить более дорогой препарат конкретного производителя, он может доплатить разницу из своих средств, говорится в постановлении.