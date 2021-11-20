Мишустин заявил о подготовке плана мероприятий по обеспечению доступности лекарств в ЕАЭС

Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны гражданам стран ЕАЭС, заявил Михаил Мишустин. Для этого будет утвержден план мероприятий на ближайшие три года.

Наряду с борьбой с коронавирусом нужно обеспечить на территории стран ЕАЭС выпуск стратегически важных лекарств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

«Наряду с борьбой с коронавирусом надо обеспечить на территории наших стран выпуск стратегически важных лекарственных препаратов», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны гражданам «пятерки», — добавил глава российского кабмина.

Он сообщил, что соответствующий план мероприятий на ближайшие три года будет утвержден.

Мишустин отметил, что для скорейшего достижения коллективного иммунитета наращиваются темпы массовой вакцинации от ковида. Он подчеркнул, что российские препараты доказали высокую надежность, а также добавил, что были организованы поставки в государства ЕАЭС.

«Мы помогаем наладить их производство, продолжим оказывать партнерам поддержку и делиться опытом», — заверил он.

В частности, производство российской вакцины «Спутник V» налажено в Казахстане, Белоруссии и Армении.

Фото: government.ru

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