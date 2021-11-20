Sanofi вложится в платформу для разработки средств от рака на основе ИИ

Sanofi вложит 270 млн долл. в компанию Owkin, которая разрабатывает модели искусственного интеллекта. Платформа Owkin позволит французской компании заранее определять биомаркеры для онкозаболеваний и исходов лечения и использовать эти данные в испытаниях.

Sanofi вложится во французско-американский стартап Owkin, который занимается исследованиями онкологических заболеваний с помощью искусственного интеллекта (ИИ) для разработки препаратов от четырех типов рака. Об этом сообщает PharmaLive.

Стратегическое сотрудничество предполагает, что Sanofi вложит в акционерный капитал Owkin 180 млн долл., выплатит 90 млн долл. в течение последующих трех лет, а также дополнительно заплатит еще больше по мере прохождения определенных этапов, которые будут уточнены позднее.

Owkin занимается обработкой больших наборов медицинских данных с помощью моделей искусственного интеллекта. Глобальная исследовательская сеть Owkin основана на федеративном обучении (когда модель находится и обучается в закрытой среде), это позволяет специалистам безопасно подключаться к обширным наборам медицинских данных и обучать модели искусственного интеллекта без необходимости соединять всю информацию вместе.

Благодаря этому партнерству Sanofi может оптимизировать клинические испытания и определять биомаркеры для заболеваний и итогов терапий. В частности, сконцентрироваться планируется на четырех типах рака: тройном отрицательном раке груди, немелкоклеточном раке легкого, множественной миеломе и мезотелиоме. В свою очередь инвестиции Sanofi помогут и дальше развиваться платформе Owkin, которая нацелена на создание крупнейшей базы данных по гистологии и геномам рака, собирая информацию из ведущих онкологических центров по всему миру.

«Уникальная методология Owkin, которая применяет ИИ к данным пациентов в рамках партнерства с несколькими академическими медицинскими центрами, поддерживает наши амбиции по инновационному использованию данных в исследованиях и разработках», — заявил исполнительный вице-президент и директор по цифровым технологиям в Sanofi Арно Роберт.

Это не первый случай, когда Sanofi сотрудничает со специалистами по искусственному интеллекту для поддержки своих исследований. В июне этого года Sanofi заключила аналогичное соглашение с компанией CytoReason, занимающейся ИИ. Модель человеческого тела CytoReason позволяет моделировать болезнь на клеточном уровне, что помогает проводить более точные испытания на людях и сокращает использование моделей животных.

Николай Соколов

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