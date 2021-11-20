В «Аптечной сети 36,6» назначен директор по омниканальным продажам

Директором по омниканальным продажам в «Аптечной сети 36,6» назначен Роман Горшков. Ранее он занимался развитием онлайн-проектов и запуском омниканальных платформ в крупных российских компаниях.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о назначении на должность директора по омниканальным продажам Романа Горшкова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аптечной сети, поступившем в «ФВ».

По словам генерального директора «36,6» Александра Кузина, Горшков усилит команду и будет развивать в аптечной сети системы омникальности.

С 2007 по 2010 год Роман Горшков отвечал за интернет-продажи в «Эльдорадо». Под его руководством в 2010—2013 годах интернет-магазин сотовых телефонов «Связной» трансформировался в онлайн-гипермаркет гаджетов. В 2014—2016 годах Роман возглавлял департамент интернет-маркетинга и электронной коммерции «М.Видео», а в 2017 году перешел в ГК «Спортмастер», где стал руководителем онлайн-подразделения бренда O’Stin. C 2020 года работал операционным директором мобильного рекламного агентства Sociaro.

В июле стало известно, что Максим Ржезников назначен директором по электронной коммерции аптечной сети «36,6». На этой позиции он сменил Татьяну Кончагину.

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