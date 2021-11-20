GE Healthcare и «АстраЗенека» будут развивать образовательные инициативы для врачей-кардиологов

GE Healthcare и «АстраЗенека» заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие обучающих программ для специалистов здравоохранения, чтобы непрерывно совершенствовать их компетенции и расширять доступ к лучшим мировым практикам в области диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Подписание документа состоялось в рамках III Московского конгресса кардиологов, сообщили в пресс-службе компании «АстраЗенека».

Сотрудничество предполагает, что будет повышена осведомленность о клинических преимуществах инновационных лекарственных препаратов и передовых технологиях диагностики и лечения ССЗ. Кроме того, стороны совместно организуют и проведут серию образовательных мероприятий для специалистов кардиологического профиля на базе лечебных учреждений, а также в рамках научно-практических конференций, семинаров и онлайн-вебинаров.

Первый совместный мастер-класс «Современные возможности диагностики, лечения и динамического наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью» должен пройти в декабре 2021 года на базе городской клинической больницы им. В.В. Виноградова.

«Пандемия оказала серьезное влияние на доступность кардиологической помощи, вызвав в то же время рост осложнений от сердечно-сосудистой патологии. Развитие системы оказания помощи таким пациентам является одним из приоритетных направлений российского здравоохранения. Мы рады совместно с нашим партнером – компанией «АстраЗенека» – запустить первый в стране проект, который позволит объединить фармакологическую и технологическую экспертизы, предоставив врачам возможность комплексного обучения лучшим мировым практикам в одном месте и в одно время. Уверены, такой подход поможет специалистам повысить уверенность в постановке диагноза, а пациентам – быстро получать необходимую помощь», – отметила Екатерина Соболева, директор по маркетингу и стратегическому развитию GE Healthcare в России/СНГ.

«Стратегическим приоритетом компании «АстраЗенека» является построение инновационной экосистемы, направленной в первую очередь на решение проблем пациентов. При этом наши усилия сконцентрированы на тех терапевтических областях, которые несут наибольшую нагрузку на системы здравоохранения и в которых существуют высокие неудовлетворенные медицинские потребности. Сердечно-сосудистые заболевания – одна из таких областей, что актуально и для России, и для всего мира. В решении задач по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями большую роль играет квалификация специалистов-кардиологов, в руках которых находятся жизни пациентов. Мы уверены, что наш совместный проект с GE Healthcare поможет российским специалистам больше узнать о передовых научных достижениях в области сердечно-сосудистых заболеваний, а значит – откроет для пациентов новые возможности диагностики и терапии», – прокомментировала Наталья Торопова, директор бизнес-подразделения «Кардиология и метаболизм» «АстраЗенека», Россия и Евразия.

Образовательные мероприятия для врачей-кардиологов – не первый совместный проект компаний «АстраЗенека» и GE Healthcare в России. Ряд решений, разработанных GE Healthcare по таким направлениям, как хроническая сердечная недостаточность и рак легкого, представлены в Центре инноваций и интернета вещей в здравоохранении, открытом компанией «АстраЗенека» на площадке инновационного центра «Сколково». В этом году компании вели совместную работу в рамках акселерационной программы «Лаборатория инноваций iLab» для стартапов-разработчиков инновационных технологических решений в сфере медицины.

gxpnews