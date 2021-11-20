MSD прекратила разработку препарата от ВИЧ из-за снижения лимфоцитов и Т-клеток у участников

MSD сообщила о прекращении разработки своего экспериментального препарата от ВИЧ в связи с его пагубным побочным эффектом. Лекарственное средство снизило уровень лимфоцитов и CD4+Т-клеток, необходимых организму для противостояния ВИЧ-инфекции.

Фармацевтическая компания MSD (в США и Канаде – Merck&Co) объявила о прекращении разработки экспериментального препарата от ВИЧ MK-8507. В ходе проведения фазы II исследования IMAGINE-DR было отмечено снижение общего количества лимфоцитов и CD4+Т-клеток у пациентов, принимавших лекарство.

Производитель сообщил, что наблюдаемый эффект связан с приемом участниками MK-8507 в комбинации с Islatravir в качестве перорального средства для лечения ВИЧ, принимаемого раз в неделю. Подчеркивается, что наибольшее снижение лимфоцитов и CD4+Т-клеток, необходимых для противостояния вирусу, наблюдалось у пациентов, получавших наибольшие дозы MK-8507.

MSD добавила, что продолжит испытания Islatravir без сочетаний с другими лекарствами в качестве средства для лечения пациентов, живущих с ВИЧ, и прединфекционной профилактики заболевания. Его эффективность (MK-8591) в настоящее время оценивается в более чем десяти клинических испытаниях при использовании в комбинации с другими антиретровирусными препаратами.

Вот уже на протяжении 35 лет американский производитель лекарств работает над созданием средств для противодействия ВИЧ-инфекции. Весной этого года MSD и Gilead Sciences подписали соглашение об объединении усилий в области создания комбинированной терапии длительного действия против ВИЧ. Исследования продлятся до 2025 года.

Владимир Заболотских

pharmvestnik