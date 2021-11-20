Минздрав продлил действие повышенных цен на ломустин и азатиоприн

Минздрав продлил действие повышенных цен на ломустин и азатиоприн еще на один год. Ранее ФАС подтвердила, что стоимость указанных лекарств не превышает цены в референтных странах.

С 17 ноября 2021 года Минздрав продлил срок действия цен на противоопухолевый препарат ломустин и иммунодепрессант азатиоприн, повышенных по Постановлению Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020. Это следует из Госреестра лекарственных цен. Цены, которые выше обычной стоимости ЖНВЛП для ломустина в 3,4 раза, а для азатиоприна на 71%, будут действовать до 17 ноября 2022 года.

За несколько дней до выхода приказа Минздрава о продлении действия цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила, что повышенные цены ниже стоимости аналогичных лекарств в референтных странах.

В октябре 2020 года правительство выпустило постановление «Об утверждении особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», которое позволяет повысить цену на препарат, если есть риск его ухода с рынка или возникновения дефектуры.

Стоимость ломустина и азатиоприна была повышена 16 ноября 2020 года. В ГРЛС всего два производителя ломустина – Medac GmbH и «Нанолек». Цена на препарат компании «Нанолек» с торговым названием «Ломустин», капсулы, 40 мг, 20 шт., составляет 10 000 руб. Ранее она была 2910,31 руб. А цена на «Ломустин медак» (МНН ломустин), капсулы, 40 мг, 20 шт. — банки (1) — пачки картонные, – 37 172,64 руб., до перерегистрации она была 3829,98 руб.

Помимо перечисленных в ГРЛС, действует цена на «Ломустин» «Нанолека» в форме капсул по 40 мг с фасовкой по 50 шт., она зарегистрирована по обычной методике ЖНВП, упаковка стоит 7275,76 руб. В пересчете на одну таблетку перерегистрированная стоимость выше обычной в 3,4 раза.

Азатиоприн выпускает ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» («Мосхимфармпрепараты»), в регдосье также есть вторая производственная площадка – ООО «Южфарм» в Краснодарском крае. В ГРЛС указано две действующие цены для препарата одинаковой дозировки и фасовки – 50 мг 50 таблеток. Для производства на мощностях «Мосхимфармпрепаратов» цена определена по обычной методике ЖНВЛП – 187,17 руб., для «Южфарм» по постановлению № 1771 – 320 руб., то есть выше на 71%.

Согласно СПАРК, АО «Мосхимфармпрепараты» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. По данным Росздравнадзора, последний раз препараты этого производителя были выпущены в оборот в 2019 году, это было 13 серий «Сальбутамола-МХФП», азатиоприн последний раз выпускался в 2018 году (39 серий).

В 2020—2021 годы по постановлению № 1771 повышена стоимость различных лекформ и дозировок 41 МНН, всего в ГРЛС по состоянию на 20 ноября 2021 года есть записи о 214 ценовых позициях. Последние решения о повышении цен из-за угрозы дефицита приняты 1 ноября 2021 года, когда выросла стоимость нескольких дозировок на МНН-дженерики «Цианокобаламин» и «Атропин» производства «Дальхимфарм».

Елена Калиновская

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