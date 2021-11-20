На Кубе заявили о готовности поставлять свою вакцину от COVID-19 в ЕАЭС

Куба готова поставлять свои вакцины против коронавируса в страны ЕАЭС и размещать там их производство, заявил глава правительства этой страны.

Кубинские ученые разработали пять вакцин против COVID-19. Помимо трех разработок Института вакцин Финли (Soberana 01, Soberana 02 и Soberana Plus), два препарата исследует центр генной инженерии и биотехнологии CIGB — интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala.

«Я вновь подтверждаю нашу готовность делиться нашим скромным опытом в борьбе с коронавирусом и сотрудничать в производстве и поставке этой продукции государствам блока (ЕАЭС)», — сказал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета по видеосвязи (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, именно кубинские вакцины обусловили успех в борьбе с недавним всплеском пандемии в стране.

При этом он отметил, что разделяет мнение членов ЕАЭС о необходимости оказания поддержки гражданам входящих в него государств в условиях санитарного кризиса, вызванного пандемией, и заявил о желании развивать сотрудничество с этими странами в фармацевтической отрасли и здравоохранении.

На Кубе с начала эпидемии COVID-19 7,9 из 11 млн жителей прошли полную вакцинацию местными препаратами — это три дозы Abdala или две дозы Soberana 02, дополненные одной дозой Soberana Plus. Хотя бы одну дозу вакцин получили 10,05 млн человек. Иммунизация населения препаратами Abdala и Soberana 02 одобрена для жителей старше 2 лет.

pharmvestnik