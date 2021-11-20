Дмитрий Кудлай рассказал о потенциале Т-клеток в обеспечении длительной защиты от COVID-19

Т-клетки широко продуцируются в ответ на инфекции и вакцинацию. Об этом в ходе выступления на собрании Научного совета Президиума Российской академии наук заявил профессор, д.м.н., вице-президент АО «Генериум» Дмитрий Кудлай. Согласно последним полученным данным, их ответ устойчив до 12-15 месяцев.

В своем докладе «Молекулярная диагностика и иммунный ответ. Российский опыт трансляции технологий» профессор рассказал о применяемых в настоящее время технологиях для выявления вируса SARS-CoV-2. По его словам, для этих целей ученые используют ПЦР, LAMP и сочетание LAMP с методом экстракции РНК на магнитных частицах, которое понижает чувствительность к примесям и уменьшает количество ложноотрицательных результатов.

Кроме того, Дмитрий Кудлай отметил ряд проблем, связанных с выявлением заболевания. Среди них — вопросы по тактике лечения и профилактике COVID-19 и иммунореабилитации пациентов по причине отсутствия или резкого падения титра антител у части людей после вакцинации или перенесенного заболевания, оценки риска тяжелых клинических последствий и рисков по контактным лицам.

«Мы владеем всеми основными технологиями по прямой и непрямой детекции вируса, и, внедрив их в практическое здравоохранение, делимся своими наблюдениями и опытом для объективного понимания роли каждого звена иммунитета, — отметил он. — Понимаем, что оценивать только внеклеточный механизм оценки антител недостаточно, тем более что оценка пула нейтрализующих антител говорит о еще более коротком периоде их существования, чем считалось ранее. Мировой опыт передовых групп говорит об использовании систем на основе ELISPOT* как референтных в области оценки T-лимфоцитов, и мы в своей разработке ориентированы на него. Опыт работы с платформой для определения Т-клеточного иммунного ответа появился у нас задолго до пандемии, и он свидетельствует об эффективности в области оценки состояния иммунитета даже при сложных вирусных и бактериальных инфекциях. Клеточный и гуморальный ответ — две части одного целого, самолет не летает на одном крыле».

* IGRA-ELISPOT — от англ. Interferon Gamma Release Assay — Enzyme-Linked ImmunoSpot — лабораторный метод исследования гамма-интерферонов иммунного ответа в организме. Является одной из наиболее проверенных технологий обнаружения активных Т-клеток для измерения силы иммунного ответа на инфекцию.

Материал партнера: «Генериум»

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