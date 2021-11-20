ФАС разрешила сервису «Доктис» купить долю в занимающейся КИ компании «Ифарма»

Телемедицинский сервис «Доктис», созданный Марком Курцером, получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на приобретение контролирующей доли в контрактно-исследовательской компании «Ифарма». Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства.

Зарегистрированное в Сколково ООО «Диджитал медикал оперешнс», юрлицо «Доктиса», намерено купить 51% также базирующегося в Сколково ООО «Ифарма». Сделка, стоимость которой не разглашается, будет закрыта до конца этого года, заверил представитель «Доктиса».

Объединенная команда создаст цифровую платформу клинических исследований, которая войдет в медицинскую экосистему «Доктис». Платформа даст возможность организовать связь между пациентом и врачом в дистанционном режиме, например для онлайн-консультации или корректировки приема препаратов. А обработка полученных данных, их компоновка, сравнение результатов исследований будет проводиться с использованием искусственного интеллекта.

Телемедицинский сервис, уточняет собеседник издания, не рассматривает текущую сделку как чисто финансовую инвестицию — речь об объединении команд и компетенций.

«Ифарма» создана в 2012 году, входит в группу «ХимРар» и специализируется на разработке и регистрации фармацевтических препаратов и клинических исследованиях, в частности в онкологии, вирусологии, эндокринологии, пульмонологии, неврологии, психиатрии. В 2020 году эта компания, по ее собственным данным, провела клинические исследования препаратов-кандидатов для лечения и профилактики COVID-19, в том числе вакцины «Спутник V» в Республике Беларусь. В этом году «Ифарма» получила подряд НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, разработчика антиковидной вакцины, на проведение клинического исследования эффективности туберкулезной вакцины «ГамТБвак». Стоимость контракта — 54,3 млн руб.

Сервис онлайн-консультаций врачей и медицинского сопровождения пациентов «Доктис» основан в 2016 году гендиректором и основным владельцем группы «Мать и дитя» Марком Курцером (в 2018 году входил в рейтинг Forbes с оценкой состояния 550 млн долл.). Сейчас к платформе подключены 95 тыс. врачей по 131 специализации. У компании, по собственным данным, более 600 тыс. застрахованных по программам ДМС пользователей.

В 2018 году компания получила инвестиции Российского фонда прямых инвестиций, Российско-японского инвестиционного фонда и ведущих ближневосточных фондов в объеме 250 млн руб. Сейчас в головной компании сервиса у фондов 28,8%, у Курцера — 70%. Исходя из этого, стоимость всего «Доктиса» в 2018 году могла оцениваться в 869 млн руб.

Сервис входит в пятерку крупнейших медицинских технологических компаний по версии Smart Ranking и бизнес-клуба «Атланты». Выручка сервиса по итогам 2020 года достигла 558,7 млн руб. Лидирует в этом сегменте другой телемедицинский сервис, «СберЗдоровье», с выручкой 2,8 млрд руб.

Фото: Олег Кирюшкин

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