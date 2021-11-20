Госдума продлила льготы по НДС на российские МИ на период после 31 декабря 2021 года

Госдума РФ продлила действие льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) на медицинские изделия, зарегистрированные по российским правилам, на период после 31 декабря 2021 года. Поправки были приняты нижней палатой парламента в третьем чтении, в случае утверждения Советом Федерации и президентом РФ мера будет действовать бессрочно. Госдума РФ продлила действие льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) на медицинские изделия, зарегистрированные по российским правилам, на период после 31 декабря 2021 года. Поправки были приняты нижней палатой парламента в третьем чтении, в случае утверждения Советом Федерации и президентом РФ мера будет действовать бессрочно.

Поправки в ст. 149 и ст. 164 Налогового кодекса (НК) РФ были внесены во втором чтении в законопроект о повышении госпошлин при регистрации медицинских изделий и лекарственных препаратов, а затем утверждены вместе с законопроектом в третьем чтении.

В предыдущей редакции НК возможность получения нулевой ставки и льгот распространялась на МИ, имеющие регудостоверение ЕАЭС, либо изделия, валидированные по российским правилам, но до 31 декабря 2021 года. В новой редакции исключается фраза «до 31 декабря 2021 года», и действие нормы в отношении российских регудостоверений не ограничивается по времени.

В апреле 2021 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил поправки в «Соглашение о единых принципах и правилах обращения медизделий». Согласно поправкам, медизделия, зарегистрированные по национальным нормам, смогут выпускаться в обращение на территории государства получения досье до окончания срока действия национальных регистрационных удостоверений, то есть и после 31 декабря 2021 года. Медизделия с ограниченным сроком действия получат право провести перерегистрацию по национальным правилам до 31 декабря 2026 года.

Изменения вступят в силу после ратификации документа всеми странами – участницами ЕАЭС, ожидается, что это произойдет до конца декабря 2021 года.