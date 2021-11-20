Глава РФПИ сообщил о планах AstraZeneca зарегистрировать вакцину от COVID-19 в России

Подать заявку в Минздрав для одобрения вакцины против COVID-19 в России планирует компания AstraZeneca, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он также высказал мнение, что все зарубежные вакцины от коронавируса могут быть признаны в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

«Эти вакцины должны сначала податься на одобрение в России, и такую подачу планирует сделать AstraZeneca, которая наш партнер, и мы с ними первыми в мире предложили комбинированные исследования совместных вакцин», — сказал Дмитриев.

По его словам, РФПИ выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации и надеется, что это произойдет.

«AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в России», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В декабре 2020 года НИЦ им. Гамалеи, РФПИ, компании AstraZeneca и «Р-Фарм» подписали Меморандум о намерениях в области профилактики COVID-19.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин против COVID-19 в России. Он не назвал конкретные названия препаратов. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда же заявил, что допуск иностранных вакцин против COVID-19 на российский рынок не обсуждается, в стране достаточно своих препаратов.

В сентябре первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что «Р-Фарм» начала производство вакцины AstraZeneca для экспортных целей. По его словам, российский рынок полностью обеспечен своими препаратами.

В октябре «ФВ» писал, что РФПИ опубликовал промежуточные результаты испытаний «Спутника Лайт» в комбинации с иностранными вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. По данным РФПИ, каждая комбинация с применением «Спутника Лайт» обеспечивала «более высокий титр антител на 14 день после введения второй дозы» по сравнению с применением одинаковых первых и вторых доз каждого препарата.

Елена Сидорова

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