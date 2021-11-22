Депздрав Курганской области возглавил военный медик

Временно исполняющим обязанности директора Департамента здравоохранения Курганской области назначен Алексей Сигидаев, преподаватель Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней. В 2020 году Сигидаев возглавлял группу сводного медицинского отряда Минобороны РФ, которую направили в Курганскую область для борьбы с COVID-19. Он сменил на посту Елену Островских, руководившую Депздравом с сентября 2020 года в статусе и. о., – теперь она вернется в должность заместителя директора ведомства.

В октябре 2020 года Курганская область числилась среди регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом говорила на одном из совещаний президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она рассказывала, что в регионе наблюдались «проблемы с оказанием медицинской помощи и сбои в работе системы». Помимо бригады медицинских специалистов Минобороны РФ во главе с Алексеем Сигидаевым, в область также отправлялась группа врачей, организованная Минздравом РФ.

С призывом о помощи к президенту РФ обращались медики – сотрудники Курганской областной клинической больницы, Курганской БСМП и Второй городской больницы в Кургане. В письме отмечалось, что «80% врачей больниц и поликлиник либо болеют, либо уже переболели коронавирусом», «болеет весь руководящий состав Роспотребнадзора, Департамента здравоохранения Курганской области, администрации области и города». Отмечалось существенное увеличение обращений в службу скорой помощи, дефицит оборудованных подачей кислорода коек и лекарств.

Медики Минобороны РФ прибыли в регион в конце октября 2020 года. В состав отряда вошли военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи, имеющие опыт диагностики COVID-19 и лечения таких пациентов. Вплоть до декабря 2020 года военные медики пролечили совместно с местными специалистами 2,5 тысячи пациентов.

В начале ноября 2020 года Алексей Сигидаев в ходе закрытого совещания по ситуации с COVID-19 под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова раскритиковал работу руководства медицинских подразделений и специалистов. Он отметил, что это является единственной причиной катастрофы с распространением коронавируса.

«Из рук вон плохо организована амбулаторная помощь. Заболевших долго «маринуют» по домам, и в стационары многие попадают уже в тяжелом состоянии. В самих больницах также фиксируется наплевательское отношение к пациентам. Распределение коек, оборудованных кислородом, неадекватное. Есть примеры, когда туда кладут не по медицинским показаниям, а по блату. Есть примеры, когда человек уже задыхается без кислорода, а на соседней койке продолжает дышать кислородом выздоравливающий пациент», – рассказывал изданию Znak собеседник, знакомый с ситуацией. Тогда Сигидаев назвал происходящую ситуацию «саботажем».