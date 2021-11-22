Китайская Baidu предложит Sanofi технологию для разработки мРНК-терапий

Китайская компания Baidu предоставит Sanofi свой алгоритм для разработки вакцин и мРНК-терапий. В Baidu заявляют, что их алгоритм более эффективен, чем у конкурентов.

Китайская технологическая компания Baidu заявила, что передала Sanofi лицензию на свой алгоритм матричной РНК (мРНК) для использования в разработке вакцин и терапевтических продуктов. Для Baidu это стало первой коммерческой сделкой с крупным производителем препаратов, пишет Reuters.

Baidu получит промежуточные платежи, когда какая-либо из мРНК-терапий или вакцина, созданная Sanofi с использованием ее алгоритма, поступит в стадию клинических испытаний, сказал возглавляющий проект ученый Baidu Хуан Лян.

«Тот факт, что это соглашение включает промежуточные платежи, показывает, что [Sanofi] очень уверена в том, что кандидатные препараты, разработанные с помощью алгоритма Baidu, будут участвовать в клинических испытаниях и выйдут на рынок», — рассказал Хуан. Он отказался раскрыть финансовые параметры сделки.

Вакцина на основе этой технологии содержит последовательность мРНК, которая посылает клеткам человека инструкции производить белки, которые могут стимулировать иммунную систему к действию. По словам Хуана, алгоритм Baidu предназначен для доставки клеткам большего количества последовательностей мРНК. Он отмечает, что он может быть более эффективным, чем стандартные алгоритмы, применяемые при разработке вакцин и терапевтических препаратов.

В частности, это касается вакцин от COVID-19. Созданные с помощью алгоритма Baidu вакцины, содержащие последовательности мРНК, были более стабильными и требовали меньшей дозировки, чем вакцины, основанные на стандартных алгоритмах. Выводы об этом Baidu делает на основе лабораторных исследований и испытаний на животных, которые еще не прошли экспертную оценку.

Sanofi была одним из крупнейших в мире производителей вакцин до пандемии, но французская компания проиграла конкурентную борьбу с Pfizer и Moderna в области разработки мРНК-препаратов против COVID-19.

В этом сентябре Sanofi прекратила испытания вакцины против COVID-19 на основе мРНК и вместо этого сосредоточилась на совместной с GlaxoSmithKline разработке – вакцине на белковой основе. При этом французская компания заявила, что сосредоточит свои разработки в области мРНК на других инфекционных заболеваниях.

Николай Соколов

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