«Биннофарм Групп» объявила о размещении облигаций на 3 млрд рублей

«Биннофарм Групп» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. и сроком до оферты 2 года. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,9% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. руб.

Компания «Биннофарм Групп», объединяющая профильные активы АФК «Система», объявила о размещении облигаций на 3 млрд руб. со сроком размещения 15 лет. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 24 ноября. Выпуск включен во Второй уровень листинга, говорится в сообщении компании, поступившем в «ФВ».

«Мы рады тому, что наш дебют вызвал большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долгового портфеля», – сказала финансовый директор «Биннофарм Групп» Элина Багаутдинова.

Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. руб. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период – 91 день.

В конце октября «ФВ» писал, что «Биннофарм Групп» зарегистрировала на Московской бирже проспект и бессрочную программу выпуска облигаций. Компания сможет выпускать биржевые облигации общим объемом до 50 млрд руб. Параметры отдельных выпусков будут устанавливаться в каждом конкретном случае.

Тогда в компании поясняли, что регистрация бессрочной программы биржевых облигаций позволит диверсифицировать источники фондирования. Она привлечет средства для дальнейшей реализации инвестиционных проектов, масштабирования бизнеса и развития портфеля путем сделок M&A.

О создании холдинга для управления фармацевтическими активами группы АФК «Система» объявила в конце октября 2020 года. Управляющая компания – ООО «Биннофарм Групп» – зарегистрирована в ноябре 2019 года. Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).

Елена Сидорова

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