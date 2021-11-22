Сотрудники фармзавода в Калужской области получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Фармзавод в Калужской области задолжал своим работникам свыше 7 млн руб. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Сотрудники фармпредприятия в Калужской области получили зарплату только после вмешательства прокуратуры Боровского района. Задолженность была вскрыта во время проверки соблюдения трудового законодательства, говорится в сообщении областной прокуратуры. В пресс-службе надзорного ведомства «ФВ» уточнили, что речь идет о заводе, но его название не раскрыли.

Задолженность перед 118 работниками фармпредприятия составила более 7 млн руб. После внесения представления генеральному директору предприятия деньги нашлись и были выплачены. В отношении юридического лица и руководителя были возбуждены дела об административном правонарушении (ч. 6 ст. 5.27 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). Кстати, последний уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Им назначены штрафы.

Екатерина Погонцева

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