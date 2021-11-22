Мантуров заявил о возможности выпустить в 2022 году 2 млрд доз вакцин от COVID-19

Дефицита вакцин в России не будет, считает глава Минпромторга. До конца года будет произведено 300 млн доз различных вакцин от COVID-19, а в 2022 году планируется выйти на объем производства в 2 млрд.

Россия имеет достаточный запас вакцин от COVID-19, их дефицита не будет, заявил «Вестям» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, на следующий год есть возможность выйти на объем производства в 2 млрд доз вакцин.

«Если брать даже на сегодняшний день, то уже введены в гражданский оборот более 100 млн вакцин. Это и двухкомпонентный «Спутник V», и «Спутник Лайт», и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будут произведены 300 миллионов доз», – сказал министр.

В середине октября пресс-служба Минпромторга сообщала, что в стране достаточно препаратов для лечения амбулаторных больных с коронавирусом.

«На сегодня амбулаторное звено полностью обеспечено лекарственными препаратами, сформированы запасы у производителей на уровне заявленной Минздравом России потребности и выше», — говорилось в сообщении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 19 ноября первый компонент вакцины получили 66,4 млн человек, полный курс вакцинации прошли 58,7 млн.

Фото: minpromtorg.gov

Елена Сидорова

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