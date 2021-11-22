EMA рекомендует препарат MSD для взрослых с риском тяжелого течения COVID-19

EMA рекомендовало средство MSD от коронавируса для взрослых пациентов, которые подвержены риску тяжелого течения COVID-19. Беременным и кормящим использовать препарат не рекомендуется.

Медицинский регулятор Европейского союза сообщил, что экспериментальный препарат против COVID-19 от MSD Lagevrio (molmupiravir) можно применять взрослым пациентам, которые не нуждаются в кислородной поддержке и подвержены риску обострения болезни. Средство нужно вводить в течение пяти дней после появления первых симптомов COVID-19.

EMA выпустило этот совет для информирования национальных властей стран ЕС, которые могут принять решение об использовании лекарства еще до выдачи ему разрешения на продажу, например, для экстренного использования. Это сделано на фоне роста числа заражений коронавирусом в Евросоюзе.

EMA заявило, что препарат, разработанный MSD совместно с Ridgeback Biotherapeutics, следует принимать два раза в день в течение пяти дней, но не рекомендуется использовать во время беременности и женщинам, которые планируют забеременеть. Регулятор также отметил, что во время терапии Lagevrio грудное вскармливание необходимо прекратить.

Наиболее частыми побочными эффектами Lagevrio, является диарея, тошнота, головокружение и головная боль. Все они были легкими или умеренными.

Согласно данным MSD, Lagevrio в дозировке 800 мг при приеме два раза в день снижает риск госпитализации и смерти, если лечение начать в течение 5 дней после появления симптомов. Примерно через месяц после начала лечения лишь 7,3% пациентов, принимавших Lagevrio, были госпитализированы по сравнению с 14,1% умерших и госпитализированных пациентов, принимавших плацебо. При этом ни один из пациентов в группе Lagevrio не умер по сравнению с восемью пациентами в группе плацебо.

В прошлом месяце EMA начало процедуру постепенной экспертизы Lagevrio. В пятницу, 19 ноября, европейский регулятор начал изучать данные о конкурирующем препарате Pfizer Paxlovid для лечения COVID-19, чтобы дать рекомендации по его применению. Pfizer также подала заявку на регистрацию препарата в FDA на прошлой неделе.

Николай Соколов

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