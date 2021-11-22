В России усилят контроль за формированием цен на жизненно необходимые лекарства

Михаил Мишустин утвердил порядок госконтроля за надбавками к ценам на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП. ФАС будет проверять документы, по которым региональные органы здравоохранения рассчитывают надбавки. Результаты проверок и принятые меры по устранению нарушений будут отображаться в едином реестре.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на медикаменты, входящие в соответствующий перечень. Оно нацелено на борьбу с необоснованным завышением стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба правительства.

«Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет Федеральная антимонопольная служба. Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре», – заявил Мишустин на оперативном совещании.

Цены на лекарства, входящие в перечень ЖНВЛП, регулируются на федеральном и региональном уровнях. На федеральном уровне Минздрав и ФАС устанавливают предельную отпускную цену для производителей. Из-за этого компании не могут продавать препараты аптекам и дистрибьюторам выше этой цены. На региональном уровне устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактически отпускным ценам по специальной методике, разработанной ФАС.

Утвержденный правительством порядок госнадзора позволит проверять документы, на основании которых в регионах рассчитываются надбавки. Предусматриваются два вида проверок – выездная и документационная. Сотрудники ФАС смогут выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, решения федеральной службы смогут быть обжалованы.

Проверки будут проводиться как по утвержденному плану, не чаще одного раза в два года, так и внепланово, по поручениям президента, правительства, генпрокуратуры и обращениям граждан или организаций.

«Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан», – отметил премьер-министр.

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