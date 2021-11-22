Владелицу «РСМ-Русь» подозревают в присвоении компании дочери Валентины Терешковой «Фармсервис»

Владелицу аудиторской конторы «РСМ-Русь» Елену Лоссь заочно арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, она пыталась незаконно получить под свой контроль компанию «Фармсервис», а также похитила деньги, выделенные на покупку технологической линии для производства пробиотиков. Общая сумма ущерба по делу составляет 320 млн руб.

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца владелицу одной из крупнейших российских аудиторских контор «РСМ-Русь» Елену Лоссь. Также заочно под стражу была взята ее подруга и доверенное лицо Лия Мурадова — гендиректор компании «Пробиофарм». Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 199 УК) и покушении на такое мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено 27 мая, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Лоссь пыталась незаконно получить под свой контроль компанию «Фармсервис», принадлежащую Елене Терешковой (дочь первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой) и сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву. Также подозреваемая похитила деньги, выделенные на покупку технологической линии для производства пробиотиков. Общая сумма ущерба по делу составляет 320 млн руб.

По данным СКР, после своего назначения 16 марта 2020 года советником гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года и советником гендиректора «Фармсервис» Елена Лоссь с помощью своих доверенных лиц, Лии Мурадовой и Константина Беляева, полностью взяла эти фирмы под контроль.

Также аудитор смогла контролировать и финансовую деятельность связанного с обеими компаниями ООО «Аван». Этим трем компаниям достались активы одного из крупнейших российских производителей пробиотиков АО «Партнер». Его бывший владелец Игорь Вайншток, ставший фигурантом уголовного дела ранее, находится сейчас в розыске, скрываясь в Израиле. В декабре 2018 года адвокат Вайншток обжаловал заочный арест предпринимателя. Однако в феврале 2019 года Мосгорсуд признал его законным.

В свою очередь «Пробиофарму», который был единственным владельцем «Фармсервиса», отошли производственные линии и недвижимость «Партнера», в частности, лабораторный комплекс и крупный земельный участок в Подмосковье. Компания «Аван» была центром получения прибыли, продавая вместе с «Фармсервисом» пробиотики уже конечному потребителю.

По версии СКР, с помощью оценщика Анны Башкир в марте 2021 года Лоссь и ее подельники получили фиктивный акт оценки активов «Фармсервиса» в 470 тыс. руб. Следствие же оценило активы в сумму не менее 313,1 млн руб.

С фиктивным документом Елена Лоссь получила от Мурадовой, как гендиректора компании-владельца «Фармсервиса», согласие на продажу долей общества. После этого сделку на сумму 470 тыс. руб. по переходу прав собственности долей «Фармсервиса» одобрил и Беляев, и она была зарегистрирована в ИФНС №46 города Москвы.

Помимо этого, аудитор присвоила и часть из 336 тыс. евро, выделенных на покупку оборудования по наполнению капсул у известной фирмы Аktive государственным Российским фондом технологического развития. Сделка, как выяснил СКР, прошла не напрямую с производителем, а через швейцарскую Benevent Trading АG, гендиректором и бенефициаром которой является Лоссь. Появление посредника привело к удорожанию стоимости оборудования на 5,7 млн руб.

При этом был задержан и арестован лишь Константин Беляев. Вины он не признает.

В июне Елена Лоссь и Лия Мурадова улетели в Швейцарию, а затем перебрались в Лондон, где у аудитора есть недвижимость. Теперь следствие обратится в МВД, чтобы организовать их международный розыск по линии Интерпола.

Фото: raex-a.ru

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