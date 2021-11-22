Директором Депздрава Ярославской области стала Оксана Пиклун

Врио главы Ярославской области Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в правительстве региона 22 ноября объявил о кадровых перестановках в Департаменте здравоохранения и фармации. Пост директора ведомства займет и. о. главного врача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы (ЦРБ) Оксана Пиклун. Она сменит в должности Василия Тубашова, возглавлявшего региональный Депздрав с января 2021 года.

К исполнению обязанностей директора Депздрава Ярославской области Оксана Пиклун приступит с 23 ноября. Информации, почему Василий Тубашов покинул свой пост, пока нет.

Оксана Пиклун окончила Кемеровскую медицинскую академию по специальности «провизор» и Ярославский государственный медицинский университет. До назначения на пост и. о. главврача Гаврилов-Ямской ЦРБ в июле 2020 года она работала заместителем главного врача в Ростовской ЦРБ.

Василий Тубашов возглавил региональный Департамент здравоохранения и фармации в январе 2021 года после отставки Руслана Саитгареева, который перешел на работу в Министерство здравоохранения Московской области, став заместителем главы ведомства.

По информации профсоюза медработников «Альянс врачей», жители области просили отставки Руслана Саитгареева из-за очередей в областной клинической онкологической больнице, сокращения роддомов в отдаленных районных центрах, отсутствия стационаров в Тутаеве и нехватки лекарств в ярославской ЦРБ.

По данным Vademecum, в 2020 году постов руководителей в региональных минздравах и депздравах лишились сразу 30 чиновников. В каких-то регионах ротации происходили планово, а где-то министры лишались своих постов из-за уголовных дел. Кадровые перестановки продолжились и в 2021 году. Так, в октябре руководители ответственных за здравоохранение ведомств сменились в Орловской области, Республике Крым и Вологодской области.