Больше 64% льготников покупают положенные им бесплатные лекарства за свой счет

Покупка за свои деньги положенных бесплатно препаратов входит в TOP3 «ситуаций нарушения прав пациентов», заявили опрошенные Всероссийским союзом пациентов респонденты. На первом месте – отсутствие нужного специалиста в поликлинике (почти 79%), на втором – ожидание приема специалиста больше 14 дней (66%).

Проблемы с обеспечением лекарств у пациентов входят в число самых частых. Об этом свидетельствует исследование «Актуальные проблемы российского здравоохранения в оценках пациентов и пациентских НКО», проведенное в октябре 2021 года Всероссийским союзом пациентов при поддержке Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика» (есть в распоряжении «ФВ»).

В опросе приняли участие 1452 пациента из 76 регионов и 85 лидеров некоммерческих общественных организаций пациентов (20 общероссийских и 65 региональных), действующих на территории 44 регионов страны.

В 2021 году 64% опрошенных покупали лекарства, положенные им по льготным рецептам, за свой счет, 36% отметили, что не сталкивались с такой ситуацией. Больше половины – 53% опрошенных не могли получить льготный препарат в аптеке. Пациенты заявляли, что врач не выписывает положенный по льготе препарат (28%), а также о проблемах преемственности выписки препаратов после стационара: в поликлиниках отменяли или назначали другой (23%).

Трудности, с которыми сталкивались пациенты при получении медицинской помощи за последний год

Источник: Всероссийский союз пациентов

В 2021 году появились пациенты, которые обращались за электронными рецептами. Таковых было 2,2%, в 2020 году по этому вопросу в электронные сервисы опрошенные не обращались.

Какие медицинские вопросы вы хотели бы решать дистанционно?

Источник: Всероссийский союз пациентов

При наличии возможности воспользоваться электронным рецептом хотели бы 56%, в 2020 году таковых был 21%. Услуга продления рецепта через интернет востребована у 27,5% пациентов.

Елена Калиновская

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