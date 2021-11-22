Омский Минздрав обжалует долг 400 млн рублей перед дистрибьютором медоборудования

Минздрав Омской области подал в Арбитражный суд региона апелляцию на решение суда о выплате почти 400 млн рублей задолженности перед санкт-петербургским дистрибьютором медоборудования «НикМед» за поставку медицинских изделий в апреле 2020 года. Компания является одним из поставщиков, контракты с которыми заключала бывший региональный министр здравоохранения Ирина Солдатова. Сейчас чиновница находится в международном розыске – по версии следователей, она заключила ряд контрактов на поставку медизделий по завышенной цене, причинив бюджету ущерб в 105 млн рублей. Минздрав Омской области подал в Арбитражный суд региона апелляцию на решение суда о выплате почти 400 млн рублей задолженности перед санкт-петербургским дистрибьютором медоборудования «НикМед» за поставку медицинских изделий в апреле 2020 года. Компания является одним из поставщиков, контракты с которыми заключала бывший региональный министр здравоохранения Ирина Солдатова. Сейчас чиновница находится в международном розыске – по версии следователей, она заключила ряд контрактов на поставку медизделий по завышенной цене, причинив бюджету ущерб в 105 млн рублей.

Суд обязал ведомство выплатить 395,9 млн рублей компании «НикМед» 11 октября. В состав суммы входит 394,9 млн рублей задолженности по государственному контракту, 951 тысяча рублей неустойки, а также 200 тысяч рублей расходов по оплате государственной пошлины. Одновременно арбитражный суд отклонил встречный иск Минздрава о расторжении контракта.

Контракт на поставку медоборудования на общую сумму 565,6 млн рублей был заключен в апреле 2020 года. Договор был подписан по процедуре закупки у единственного поставщика без проведения конкурса. По контракту фактически было оплачено 170,7 млн рублей, а в январе 2021 года компании была выставлена претензия из-за просрочки обязательств поставки на 8,8 млн рублей.

После поставки оборудования Минздрав Омской области отказался его оплачивать из-за несоответствия техническому заданию. Тогда компания подала иск в суд о взыскании долга, а Минздрав направил встречный иск о признании сделки несостоявшейся. В итоге был удовлетворен только иск «НикМед».

Компания одновременно является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в ноябре 2020 года в отношении бывшей главы омского Минздрава Ирины Солдатовой.

Согласно данным следователей, Солдатова совместно с руководителем Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктором Бабиковым подготовила документы и заключила госконтракты с «аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции». Таким образом, ведомству был причинен ущерб в размере 105 млн рублей.

Среди компаний, с которыми Ирина Солдатова заключила госконтракты, был и «НикМед». Экс-министр здравоохранения Омской области полностью отрицает свою вину. Она объявлена в международный розыск и арестована заочно в январе 2021 года.