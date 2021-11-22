Экс-министр здравоохранения Дона возглавила южный дивизион ГК «МедИнвестГрупп»

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, покинувшая пост «в связи с выходом на пенсию» 27 октября 2020 года, стала директором дивизиона Южного федерального округа ГК «МедИнвестГрупп» («МИГ»). Она ушла с должности главы ведомства после скандала из-за смерти нескольких пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ в ГБ №20 Ростова. В правительстве региона трагический инцидент с ее отставкой не связывают. Помимо этого, с 2019 года Быковская числится в статусе обвиняемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

О том, что Быковская заняла должность директора Южного федерального округа ГК «МИГ», стало известно изданию «Блокнот Ростов». После ухода с поста министра она публиковала в соцсетях фотографии с места работы, однако не сообщала, где именно трудоустроена. Журналисты выяснили, где работает Быковская, благодаря конференции «Лучевая диагностика в онкологии», которую проводила «МИГ» 19 ноября в РостГМУ. На ней Быковская выступала в качестве топ-менеджера компании, курирующего проекты холдинга на Юге России.

«Наша компания очень большое внимание уделяет образовательному процессу и обучению врачей. Такие конференции проходят во всех городах, где мы работаем. Следующая – 17 декабря в Краснодаре. Спасибо родному вузу и онкологическому институту за помощь и участие», – написала Быковская на своей странице в Instagram после конференции. Вскоре она закрыла доступ к своему аккаунту.

Vademecum направил запрос в ГК «МИГ» с просьбой прокомментировать прием Быковской на работу в компании, однако на момент публикации ответа не получил.

Об отставке Татьяны Быковской стало известно 27 октября 2020 года. Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева она была отстранена от должности «по собственному желанию» и «в связи с выходом на пенсию» – такова официальная причина отставки. В регионе в это время наблюдался подъем заболеваемости COVID-19, а в некоторых медучреждениях не хватало профильных коек.

Тогда же, в октябре 2020 года, в городской больнице №20 Ростова-на-Дону умерли 13 пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Один из сотрудников больницы утверждал, что учреждение столкнулось с проблемой поставки медицинского кислорода, однако власти эту информацию опровергали. По факту смерти пациентов больницы в отношении неопределенного круга лиц возбуждено уголовное дело.

Кроме того, Быковская с ноября 2019 года является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следователей, до 2017 года Быковская взаимодействовала с руководителем швейцарской AFD Group SA Александром Данченко, компания которого организовала в регионе предприятие по утилизации медицинских отходов, заключив с областным Минздравом и четырьмя медучреждениями антиконкурентное соглашение.

В конце ноября 2019 года Ленинский районный суд отправил Татьяну Быковскую под домашний арест. Несмотря на это, она осталась на посту министра здравоохранения. В январе суд принял решение не продлевать меру пресечения. «Уголовное дело продолжается. Мы никоим образом не препятствуем расследованию. Она все равно остается обвиняемой. Мера пресечения будет избрана по итогам, я думаю, апелляционного рассмотрения этого решения, если прокуратура будет обжаловать», – отмечал адвокат Быковской Павел Лапшов.

Группа компаний «МедИнвестГрупп» объединяет 25 центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» в разных регионах страны, сеть многопрофильных клиник «К+31», авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова», медцентр Gamma Clinic в Обнинске и два производства радиофармпрепаратов. В 2020 году выручка ГК составила 12,3 млрд рублей, что на 49% больше, чем в предыдущем году (7,7 млрд рублей – с этим показателем «МИГ» заняла пятое место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России»).