Gilead приобрела права на три онкопрепарата у Arcus Biosciences за $725 млн

Gilead Sciences 18 ноября сообщила о приобретении трех препаратов для терапии разных типов солидных опухолей из портфеля Arcus Biosciences. Компании также намерены провести КИ комбинаций лексредств из своих портфелей. Общая стоимость сделки составила $725 млн. Gilead Sciences 18 ноября сообщила о приобретении трех препаратов для терапии разных типов солидных опухолей из портфеля Arcus Biosciences. Компании также намерены провести КИ комбинаций лексредств из своих портфелей. Общая стоимость сделки составила $725 млн.

Согласно условиям соглашения, Gilead переходят права на препараты domvanalimab, etrumadenant и quemliclustat.

Domvanalimab – анти-TIGIT моноклональное антитело, исследуемое Arcus для терапии немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Препарат проходит II фазу КИ безопасности и эффективности применения в сочетании с zimberelimab (анти-PD-1 моноклональное антитело, ранее перешло от Arcus к Gilead) и etrumadenant (антагонист аденозиновых рецепторов). Etrumadenant также испытывается как средство против рака предстательной железы и колоректального рака. Quemliclustat – ингибитор CD73, исследуемый в качестве терапии рака поджелудочной железы.

Gilead намерена провести КИ комбинации Trodelvy (sacituzumab govitecan) – препарата, применяемого для лечения рака молочной железы (РМЖ) – и лексредств из портфеля Arcus. Arcus тоже сможет проводить КИ комбинации своих препаратов и лекарств из портфеля Gilead.

В конце мая 2020 года Gilead и Arcus заключили соглашение о совместной разработке и коммерциализации препаратов для лечения онкологических заболеваний. Согласно условиям соглашения, Gilead тогда отошли права на zimberelimab, также компания получила возможность участвовать во всех КИ препаратов Arcus. Общая стоимость соглашения составила почти $2 млрд. Arcus может управлять проведением не менее 50% клинических исследований, при этом расходы будут разделены между Gilead и Arcus. Zimberelimab, помимо комбинации, испытывается в III фазе КИ в качестве монотерапевтического средства по сравнению с использованием domvanalimab и zimberelimab в качестве первой линии химиотерапии при НМРЛ.

Это прошлогоднее соглашение после сделки с Gilead по трем онкопрепаратам было изменено, в частности, Gilead не будет выплачивать Arcus оговоренные соглашением $100 млн.

Gilead Sciences – американская фармкомпания, специализирующаяся на разработке средств терапии инфекционных и онкологических заболеваний. Основную выручку компании приносит АРВ-портфель оригинальных препаратов. Выручка за 2020 год составила $24,64 млрд, чистая прибыль – $123 млн.

Arcus Biosciences – американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов для терапии онкологических заболеваний. Выручка компании за 2020 год составила $9,5 млн, убыток – $51,8 млн.

Осенью 2020 года Gilead сообщила о приобретении за $21 млрд компании Immunomedics, которая разработала препарат Trodelvy. Лекарство в апреле 2021 года было одобрено в Америке для терапии РМЖ, в октябре по этому же показанию – в Европе.