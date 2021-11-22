Матвиенко предложила включить лекарства против COVID-19 в Перечень ЖНВЛП

Перечень ЖНВЛП следует расширить, добавив в него лекарства для лечения зараженных коронавирусом. С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании поддержала предложение главы ФАС Максима Шаскольского расширить Перечень ЖНВЛП. «Потому что по жизненно важным лекарствам есть жесткая политика по сдерживанию цен», — сказала Матвиенко.

Выступая в Совфеде, Шаскольский сообщил, что россияне жалуются в ФАС на то, что некоторые востребованные у населения лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, продаются в России по более высоким ценам, чем в других странах, в том числе фебуксостат.

«Так как регулируются только цены на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП, в случае принятия решения о расширении данного перечня ФАС России готова провести работу по пересмотру цен с учетом стоимости лекарств в референтных странах», — заявил Шаскольский.

Матвиенко поддержала главу ФАС и добавила: «наверное, и антиковидные лекарства туда надо включить».

При этом большинство препаратов против COVID-19 в России уже входят в Перечень ЖНВЛП. В список пока не вошли несколько антикоагулянтов и лекарства, которые зарегистрировали только в этом году.

В октябре прошлого года правительство включило в список ЖНВЛП фавипиравир, на основе которого зарегистрированы такие препараты, как «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир». В ноябре 2020 года кабмин объявил о внесении в Перечень ЖНВЛП всех вакцин против коронавируса. В том же месяце правительство решило расширить список ЖНВЛП до 788 препаратов.

Григорий Дубов

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