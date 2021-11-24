Глава Депздрава Владимирской области стал вице-губернатором региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев назначил врио вице-губернатора по социальной политике Константина Баранова, с октября возглавлявшего региональный Департамент здравоохранения. В должности и. о. директора Депздрава утвержден заместитель главы ведомства Артем Осипов.

Константин Баранов родился в 1961 году в Смоленске. В 1984 году закончил Кишиневский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», в 1994 году стал кандидатом медицинских наук. Работал в медорганизациях Кишинева и Москвы, в том числе возглавлял в столице НМИЦ здоровья детей и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В период с 2016 по 2020 год находился в должности министра здравоохранения Калужской области. Ушел с поста вынужденно, так как попал в ДТП. Минздрав Калужской области тогда возглавила Наталья Огородникова, однако спустя месяц ее сменил главный хирург области Алан Цкаев.

С апреля 2021 года является советником губернатора Владимирской области. В октябре 2021 года Баранов возглавил региональный Депздрав.

В связи с назначением Константина Баранова на новую должность исполнять обязанности главы Депздрава Владимирской области будет заместитель директора этого ведомства Артем Осипов. Он родился в 1986 году во Владимире. В 2009 году закончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело», имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Работал в Москве в Научно-исследовательском институте общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, в ДГБ №9 им. Г.Н. Сперанского.

Кадровые перестановки 22 ноября затронули и депздравы Курганской и Ярославской областей. Врио директора курганского ведомства назначен Алексей Сигидаев. В 2020 году он возглавлял группу медицинских специалистов, направленную в помощь местным врачам в борьбе с пандемией COVID-19 по поручению Минобороны РФ. Главой Депздрава Ярославской области стала Оксана Пиклун, ранее возглавлявшая Гаврилов-Ямскую ЦРБ.