Правительство выделило еще 5 млрд рублей на закупку лекарств против COVID-19

Правительство направит на лекарства для лечения коронавирусной инфекции свыше 4,8 млрд руб. На эти средства планируется закупка регданвимаба, бамланивимаба+этесевимаба, касиривимаба+имдевимаба, сотровимаба и ремдесивира. Ожидается, что лекарства поступят в медучреждения до конца года.

На лекарства для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19 правительство направит дополнительно свыше 4,8 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Планируется закупить пять препаратов.

«Это в том числе не зарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь», — заявил глава правительства на заседании координационного совета по борьбе с короавирусом.

Речь идет о закупке не менее 50 тыс. упаковок регданвимаба, не менее 9 тыс. упаковок бамланивимаба+этесевимаба и не менее 3 тыс. упаковок касиривимаба+имдевимаба. Также в списке закупок не менее 1614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира.

Централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России.

«Планируется, что все медикаменты поступят в медицинские учреждения до конца 2021 года», — заявил Мишустин.

26 октября «ФВ» писал, что правительство направило более 4 млрд руб. на закупку ремдесивира для лечения коронавирусной инфекции. Позднее состоялись аукционы на поставку этого препарата в регионы. Контракты заключены с компаниями «Примафарм» и «Профарм».

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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