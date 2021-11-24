Sandoz рассматривают к покупке инвесторы BioNTech

Покупку подразделения швейцарской Novartis под названием Sandoz рассматривают шведская инвестгруппа EQT и немецкая семья Штрюнгманов. Ранее они вложились в немецкую BioNTech, которая вместе с Pfizer работала над мРНК-вакциной против COVID-19.

Шведская инвестиционная группа EQT и братья Штрюнгманы из Германии рассматривают возможность совместного приобретения подразделения Novartis по производству дженериков Sandoz за 21,6 млрд долл. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt, которая ссылается на «некоторых людей, осведомленных в этом вопросе».

FiercePharma пишет, что эта покупка может стать крупнейшей фармацевтической сделкой года. EQT и Struengmanns, которые ранее инвестировали в немецкую BioNTech, привлекли внимание других частных инвесторов, которые тоже могут поучаствовать в приобретении, сообщает издание.

Близнецы Томас и Андреас Штрюнгманы в прошлом уже вели дела с Novartis. Они продали компании дженериковую фирму Hexal в 2005 году, отмечает Reuters. Кроме того, EQT и Штрюнгманы заключали и другие сделки в отрасли. В 2014 году они купили подразделение слуховых аппаратов Siemens за 2,7 млрд долл.

О том, что Novartis рассматривает возможность продажи своего подразделения, которое занимается выпуском дженериковых препаратов, стало известно в октябре. Среди причин называются высокая конкуренция на рынке и падение прибыли.

Три года назад, когда швейцарская компания Novartis раскрыла план по предоставлению Sandoz большей автономии, эксперты ожидали от компании таких же шагов в этом направлении, которые делали другие фармацевтические игроки. Обычно фирмы выделяют из своего состава подразделения потребительских продуктов и дженериков, чтобы полностью сосредоточиться на новых препаратах.

К примеру, компания MSD вывела из своего состава Organon, которая занимается продуктами для женского здоровья. Pfizer объединила свое дженериковое подразделение Upjohn с компанией Mylan. А совсем недавно Johnson & Johnson объявила о создании новой публичной компании для своего бизнеса в области потребительского здравоохранения.

В 2020 Novartis аннулировала сделку по продаже части своего индийского бизнеса по производству дженериков Aurobindo за 1 млрд долл. из-за неудачной антимонопольной проверки Федеральной торговой комиссией США. В прошлом месяце Novartis проявила интерес к потенциальной продаже Sandoz, начав стратегический анализ подразделения. Причиной стала сильная конкуренция в этом рыночном сегменте. За первые девять месяцев 2021 года продажи Sandoz в США снизились на 17%, в то время как выручка всего подразделения снизилась на 4% в годовом исчислении.

Николай Соколов

pharmvestnik