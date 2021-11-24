Минздрав через суд вернул поставщику препарат через пять лет после исполнения контракта

Компания «Р-Фарм» должна вернуть Минздраву Крыма 3,8 млн руб. и принять у него препарат нимодипин, регистрация которого была отменена в 2019 году. Соответствующее постановление Арбитражного суда Центрального округа вступило в силу.

Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил исковые требования Минздрава Крыма к АО «Р-Фарм». Ведомство просило, чтобы компания забрала препарат, поставленный им в 2015 году, потому что в 2019 году его регистрация была отменена. Соответственно, поставщик должен вернуть более 3,8 млн руб., которые получил по госконтракту. Таким образом, кассационная инстанция отменила решение Двадцать первого арбитражного апелляционного суда и оставила в силе акт Арбитражного суда Республики Крым, следует из текста постановления, которое размещено в системе «Мой арбитр».

В начале декабря 2015 года между министерством (заказчик) и АО «Р-Фарм» (поставщик) был заключен государственный контракт на поставку лекарственного препарата «Нимодипин». В том же месяце Минздрав получил 4 229 единиц лекарства на общую сумму 3,9 млн руб. В июне 2019 года Министерство здравоохранения России приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении из госреестра препарата «Ниматоп» (нимодипин) АО «Байер» на основании заявления производителя. В августе того же года крымский Минздрав направил претензию поставщику, в которой потребовал забрать лекарства, которые более нельзя было использовать, а деньги вернуть. Она не была удовлетворена, после чего заказчик обратился в суд.

Арбитражный суд Республики Крым требования ведомства счел законными и иск удовлетворил. «Р-Фарм» успешно обжаловал это решение в апелляции. Суд апелляционной инстанции даже пришел к выводу об отсутствии у заказчика потребности в товаре в закупленном им объеме и усмотрел в действиях истца злоупотребление правом с целью компенсировать свои убытки, связанные с неэффективным планированием закупки. С этим не согласился Минздрав и подал кассационную жалобу.

Кассационная инстанция снова признала правоту заказчика. Она исходила из следующего: статьей 518 Гражданского кодекса установлено, что покупатель, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 названного Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. Пунктом 3 статьи 477 ГК РФ предусмотрено право покупателя при обнаружении недостатков предъявить требования, связанные с недостатками товара, если на товар установлен гарантийный срок, в течение гарантийного срока.

«Установив, что недостатки товара, исключающие возможность его использования, выявлены в пределах срока годности (до 27.01.2020) в связи с отменой 25.06.2019 государственной регистрации лекарственного препарата и исключением его из госреестра лекарственных средств, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования министерства», — сказано в постановлении.

В итоге решение суда первой инстанции признано законным. «Р-Фарм» надлежит лекарство забрать, а деньги — вернуть.

Екатерина Погонцева

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