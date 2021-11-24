РФПИ объявил о регистрации «Спутник Лайт» в Сан-Марино

«Спутник Лайт» одобрена правительством Сан-Марино. В том числе она может применяться в качестве бустера для всех вакцин, вводимых в стране.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации в Республике Сан-Марино российской вакцины «Спутник Лайт». Сан-Марино стала 18-й страной, где зарегистрирована эта вакцина.

Вакцина основана на аденовирусе человека серотипа 26, который является первым компонентом вакцины «Спутник V». Однодозовая вакцина также была одобрена в Сан-Марино в качестве бустерной вакцины для всех вакцин, вводимых в стране, говорится в сообщении РФПИ.

В феврале регулирующие органы Сан-Марино разрешили введение двух доз вакцины «Спутник V». В августе «ФВ» писал, что Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Ватикана и Сан-Марино равнозначными тем документам, которые выдает Евросоюз. В Сан-Марино активно применялась российская вакцина «Спутник V», где она показала хорошие результаты безопасности.

Елена Сидорова

pharmvestnik