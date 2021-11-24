Суд заблокировал на маркетплейсах продажу БАД с запрещенными в России компонентами

В Ижевске суд запретил продажу запрещенных БАД на сервисах «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», «Сбер Еаптека» и Aliexpress. Районная прокуратура подтвердила, что маркетплейсы продавали добавки с запрещенными в России компонентами.

Ленинский районный суд Ижевска заблокировал продажу запрещенных биологически активных добавок на сервисах «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», «Сбер Еаптека» и Aliexpress. Об этом говорится в пресс-релизе общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), поступившем «ФВ».

В ходе регулярного мониторинга организация обнаружила на сайтах компаний более 50 различных БАД с запрещенными компонентами. «Речь идет о различных БАД, которые имели в своем составе компоненты, запрещенные в соответствии с Приложением № 7 к ТР ТС 021/2011», — пояснили общественники.

Приложение 7 — Перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище.

Рассмотрев жалобу, Ленинский районный суд Ижевска удовлетворил ее в полном объеме, признав запрещенной информацию о продаже этих БАД на сайтах перечисленных выше маркетплейсов. Об этом сообщила прокуратура Ленинского района Ижевска (с письмом ознакомился «ФВ»).

В результате соответствующее решение будет направлено судом в Роскомнадзор для блокировки данных товаров.

«Ни один маркетплейс не наладил эффективную систему для контроля за ассортиментом реализуемых товаров. Это влечет для потребителей целый ряд рисков, связанных с качеством и безопасностью приобретаемой продукции», — комментирует возросший интерес к онлайн-покупке БАД председатель «ОПИ» Олег Павлов.

«По нашему убеждению, требуется нормативное закрепление соответствующих обязанностей агрегаторов, а также скорейшее распространение цифровой маркировки на БАД, в том числе реализуемые трансграничными игроками», — считают в организации.

Руслан Мавлиханов

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