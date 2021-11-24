«Нацимбио» начала самостоятельно производить и продавать Ковид-глобулин

Компания «Нацимбио» начала самостоятельно закупать плазму переболевших коронавирусной инфекцией, изготавливать и продавать поставщикам иммуноглобулин человека против COVID-19, включенный в схемы лечения заболевания в рекомендациях Минздрава. До этого предприятие холдинга производило препарат только как контрактная площадка по заказу региональных властей. Средняя стоимость упаковки Ковид-глобулина на госзакупках составила 129 тысяч рублей. Компания «Нацимбио» начала самостоятельно закупать плазму переболевших коронавирусной инфекцией, изготавливать и продавать поставщикам иммуноглобулин человека против COVID-19, включенный в схемы лечения заболевания в рекомендациях Минздрава. До этого предприятие холдинга производило препарат только как контрактная площадка по заказу региональных властей. Средняя стоимость упаковки Ковид-глобулина на госзакупках составила 129 тысяч рублей.

В ноябре 2021 года региональные больницы заключили первые контракты на поставку иммуноглобулина человека против COVID-19, следует из информации ЕИС в сфере закупок. Единственный такой препарат – Ковид-глобулин – производит НПО «Микроген», входящее в «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Всего к 23 ноября заключено 17 контрактов на 119,1 млн рублей. Основные поставщики – «Эпидбиомед-импэкс», «БСС», «Интерлек».

Ковид-глобулин несколько месяцев используется в лечении COVID-19 в России. Компания «Нацимбио» зарегистрировала препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19 в апреле 2021 года.

Первые партии Ковид-глобулина были произведены и выпущены в оборот из сырья заказчиков на «Нацимбио» как на контрактной площадке, а сейчас в оборот выходят партии, произведенные на коммерческой основе из плазмы, закупленной на собственные средства, пояснили Vademecum в холдинге. Ковид-глобулин производится на базе НПО «Микроген» в Перми.

Заказчиками контрактного производства выступали региональные органы здравоохранения. Например, Москва в сентябре 2021 года выделила 696,3 млн рублей на заготовку донорской крови и ее компонентов, в том числе 97,3 млн рублей – на переработку плазмы для производства Ковид-глобулина. Этот формат работы с регионами сохраняется наряду с самостоятельным производством препарата на основе закупленной плазмы. Поначалу существенный объем произведенных препаратов, в том числе на основе закупленной плазмы, использовался для проведения клинических исследований Ковид-глобулина, сообщили в «Нацимбио».

В действующих рекомендациях Минздрава иммуноглобулин человека против COVID-19 присутствует во всех схемах терапии заболевания в стационаре. Иммуноглобулин выступает альтернативой фавипиравиру или ремдесивиру. Ковид-глобулин рекомендуется назначать пациентам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 – людям старше 65 лет, с сопутствующими заболеваниями.

Средняя стоимость упаковки Ковид-глобулина, по данным заключенных контрактов, составила 129 тысяч рублей. Таким образом, это один из самых дорогих препаратов, закупаемых для лечения COVID-19 в стационаре. Дороже только канакинумаб (Иларис от Novartis) – его предельная зарегистрированная стоимость достигает 530,9 тысячи рублей, но применяется препарат только при тяжелом течении COVID-19 и также имеет альтернативу. Иммуноглобулин человека против COVID-19 не входит в ЖНВЛП.

Исследование применения реконвалесцентной плазмы у тяжелых больных COVID-19 на 4,8 тысячи пациентов не доказало эффективности этого метода. Не предотвратил он прогрессирования заболевания и у 511 амбулаторных больных с риском тяжелого течения в другом исследовании.

Фото: instagram.com/rostec_russia

vademec