Два центра НТИ получат до 1,3 млрд рублей на медицинские разработки

Всего на конкурс было подано 20 заявок. В результате конкурсная комиссия выбрала пять победителей на основании оценки научно-технического потенциала участника в области «сквозной технологии», опыта управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, значимости научно-технологических задач и перспектив их коммерциализации. На каждый проект в течение пяти лет по нацпроекту «Наука и университеты» направят до 650 млн рублей. Новые центры компетенций начнут работу в 2022 году.
«Отмечу, что четыре из пяти центров компетенций представляют сильные региональные научные объединения, не из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы все больше уходим от «москвацентричности» и развиваем сильные региональные команды», – отметил генеральный директор АНО «Платформа НТИ» и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На базе федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН откроется центр компетенций НТИ по направлению «молекулярная инженерия в науках о жизни». В центре будут развивать технологии и создавать новые платформы для молекулярного инжиниринга новых экспрессных диагностических систем, а также лекарств, биодобавок и пищевых продуктов нового поколения. Индустриальными партнерами центра выступят ГК «Эфко», АО «ОХК «Уралхим», АО «Генериум». Рынками НТИ, которые ожидают разработок нового центра, станут «Фуднет» и «Хелснет».
Еще один центр компетенций НТИ откроется в СамГМУ. Направлением станет «бионическая инженерия в медицине». Специалисты намерены создавать бионические технологии, которые будут использоваться для цифрового моделирования искусственных тканей, органов и частей тела, создания сложнопрофильных эндо- и экзопротезов, разработки персональных медицинских помощников. По данным Минобрнауки, в состав консорциума центра вошли ООО «Швабе», АО «Моторика», «3Д Биопринтинг Солюшнс». Основными рынками НТИ, заинтересованными в деятельности центра, стали «Хелснет» и «Нейронет».
О том, что «бионическая инженерия в медицине» и «молекулярная инженерия в науках о жизни» войдут в НТИ, стало известно в июле 2021 года. Тогда межведомственная рабочая группа по разработке и реализации НТИ приняла решение о расширении перечня «сквозных технологий», которые представляют ключевые научно-технические направления. Их развитие, считают в Правительстве РФ, позволит создать глобально конкурентоспособные высокотехнологичные продукты и сервисы.
НТИ была создана как платформа по формированию новых рынков в России. План реализации программы НТИ в сфере здравоохранения утвердил президентский Совет по модернизации экономики в декабре 2016 года. Всего в «дорожной карте» программы лежат шесть наиболее перспективных направлений – информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие. В 2017 году совокупный объем финансирования НТИ был заявлен на уровне 28 млрд рублей из средств федерального бюджета в течение трех лет. Сейчас открыто 16 центров компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций по направлениям «искусственный интеллект», «квантовые технологии» и другим.
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