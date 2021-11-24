Два центра НТИ получат до 1,3 млрд рублей на медицинские разработки

Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ подвела итоги отбора по предоставлению государственных грантов для центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), созданных на базе учреждений высшего образования и научных организаций. В список получателей грантов до 650 млн рублей среди прочих вошли Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ). В 2022 году на их базе откроются центры НТИ, где будут развивать технологии для медицины. Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ подвела итоги отбора по предоставлению государственных грантов для центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), созданных на базе учреждений высшего образования и научных организаций. В список получателей грантов до 650 млн рублей среди прочих вошли Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ). В 2022 году на их базе откроются центры НТИ, где будут развивать технологии для медицины.

Всего на конкурс было подано 20 заявок. В результате конкурсная комиссия выбрала пять победителей на основании оценки научно-технического потенциала участника в области «сквозной технологии», опыта управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, значимости научно-технологических задач и перспектив их коммерциализации. На каждый проект в течение пяти лет по нацпроекту «Наука и университеты» направят до 650 млн рублей. Новые центры компетенций начнут работу в 2022 году.

«Отмечу, что четыре из пяти центров компетенций представляют сильные региональные научные объединения, не из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы все больше уходим от «москвацентричности» и развиваем сильные региональные команды», – отметил генеральный директор АНО «Платформа НТИ» и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На базе федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН откроется центр компетенций НТИ по направлению «молекулярная инженерия в науках о жизни». В центре будут развивать технологии и создавать новые платформы для молекулярного инжиниринга новых экспрессных диагностических систем, а также лекарств, биодобавок и пищевых продуктов нового поколения. Индустриальными партнерами центра выступят ГК «Эфко», АО «ОХК «Уралхим», АО «Генериум». Рынками НТИ, которые ожидают разработок нового центра, станут «Фуднет» и «Хелснет».

Еще один центр компетенций НТИ откроется в СамГМУ. Направлением станет «бионическая инженерия в медицине». Специалисты намерены создавать бионические технологии, которые будут использоваться для цифрового моделирования искусственных тканей, органов и частей тела, создания сложнопрофильных эндо- и экзопротезов, разработки персональных медицинских помощников. По данным Минобрнауки, в состав консорциума центра вошли ООО «Швабе», АО «Моторика», «3Д Биопринтинг Солюшнс». Основными рынками НТИ, заинтересованными в деятельности центра, стали «Хелснет» и «Нейронет».

О том, что «бионическая инженерия в медицине» и «молекулярная инженерия в науках о жизни» войдут в НТИ, стало известно в июле 2021 года. Тогда межведомственная рабочая группа по разработке и реализации НТИ приняла решение о расширении перечня «сквозных технологий», которые представляют ключевые научно-технические направления. Их развитие, считают в Правительстве РФ, позволит создать глобально конкурентоспособные высокотехнологичные продукты и сервисы.

НТИ была создана как платформа по формированию новых рынков в России. План реализации программы НТИ в сфере здравоохранения утвердил президентский Совет по модернизации экономики в декабре 2016 года. Всего в «дорожной карте» программы лежат шесть наиболее перспективных направлений – информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие. В 2017 году совокупный объем финансирования НТИ был заявлен на уровне 28 млрд рублей из средств федерального бюджета в течение трех лет. Сейчас открыто 16 центров компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций по направлениям «искусственный интеллект», «квантовые технологии» и другим.