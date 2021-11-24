Онкопациенты попросили Минздрав создать запас моноклональных антител для лечения COVID-19

Всероссийская общественная организация помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой создать запас препаратов на основе моноклональных антител для лечения новой коронавирусной инфекции у пациентов с онкологией. Ранее Минздрав включил в рекомендации по лечению COVID-19 использование новых рекомбинантных моноклональных антител человека класса IgG1, среди них – sotrovimab от GSK и Vir, regdanvimab от Celltrion, bamlanivimab+etesevimab от Eli LIlly, casirivimab+imdevimab от Roche и Regeneron. По мнению ассоциации, не все нуждающиеся в лечении имеют возможность получить рекомендованные лексредства. Всероссийская общественная организация помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой создать запас препаратов на основе моноклональных антител для лечения новой коронавирусной инфекции у пациентов с онкологией. Ранее Минздрав включил в рекомендации по лечению COVID-19 использование новых рекомбинантных моноклональных антител человека класса IgG1, среди них – sotrovimab от GSK и Vir, regdanvimab от Celltrion, bamlanivimab+etesevimab от Eli LIlly, casirivimab+imdevimab от Roche и Regeneron. По мнению ассоциации, не все нуждающиеся в лечении имеют возможность получить рекомендованные лексредства.

В письме ассоциации указано, что некоторым категориям пациентов – например, при наличии злокачественных новообразований – противопоказана вакцинация от COVID-19. Они постоянно находятся на имунносупрессивной терапии, что повышает восприимчивость к инфекции. Президент общественной организации Ирина Боровова отметила, что снизить риск тяжелого течения коронавирусной инфекции у таких пациентов могли бы включенные в профильные методрекомендации sotrovimab, regdanvimab, bamlanivimab+etesevimab и casirivimab+imdevimab. Эти препараты пока не зарегистрированы в России, однако их разрешено получать по решению врачей.

Ирина Боровова отметила, что сейчас, «в условиях не спадающей пока пандемии», есть опасения о возникновении дефицита препаратов. Пациентская организация просит оперативно предпринять меры по планированию и заблаговременной закупке необходимых препаратов.

Минздрав РФ выпустил 13-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции в октябре 2021 года. Там указано, что моноклональные антитела рекомендуется применять в условиях дневного стационара в срок не позднее седьмого дня от начала болезни. Тогда же ведомство определило приоритетные группы первого уровня для получения препаратов – это беременные и женщины в послеродовом периоде с хотя бы одним фактором риска тяжелого течения COVID-19, пациенты старше 12 лет с первичными и вторичными иммунодефицитами (получающие системную иммуносупрессивную терапию, с онкогематологическими заболеваниями).

К приоритетным группам второго уровня отнесли пациентов старше 12 лет с сахарным диабетом, хронической болезнью почек на поздней стадии, муковисцидозом, ХОБЛ тяжелого и крайне тяжелого течения и пациентов в возрасте от 65 лет с сопутствующими заболеваниями.

Вскоре после появления рекомендаций вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала об использовании моноклональных антител для лечения пациентов с COVID-19 в столичных медучреждениях. В частности, она отметила, что получать такие препараты в условиях дневного стационара будут пациенты, проходящие гормональную и иммуносупрессивную терапию, с первичным и вторичным иммунодефицитом, в ГКБ №52, а с онкогематологическими заболеваниями – еще и в ГКБ №40.

В ноябре Минздрав опубликовал версию 13.1 рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Там он прописал применение барицитиниба (Олумиант от Eli Lilly). Теперь по одной из схем пациенты с легкой формой COVID-19, которые лечатся в условиях стационара, будут принимать препарат не два раза в день по 4 мг, а один раз.