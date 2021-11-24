В Роспотребнадзоре сообщили о создании более точного экспресс-теста на коронавирус

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в ближайшее время должны завершить работу над новым экспресс-тестом на коронавирусную инфекцию, более точным в отношении новых мутаций в геноме патогена.

Это первый в Российской Федерации набор реагентов, который работает на основе изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP – метод воспроизведения геномных копий патогена в пробирке). Он нацелен на выявление одновременно двух участков генома вируса. В случае мутации в одном из них тест-система все равно заметит SARS-CoV-2, так как второй не изменится.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, благодаря этому резко снижается вероятность ложноотрицательного результата.

«Мы в любом случае продолжаем детектировать сигнал, и вирус от нас не убежит. Чтобы обеспечить максимальную выявляемость вируса, в качестве таргетных (тех, которые нужно определить) участков мы выбираем максимально консервативные области генома. В данном случае речь идет об участке гена полипротеина SARS-CoV-2, а также об одном из генов поверхностного белка», – пояснил изданию Хафизов.

Пока новую тест-систему внедряют в производство. Специалисты сначала убедятся в возможности выпуска набора реагентов в промышленном масштабе, после чего будут проведены клинические и технические испытания. Затем документы передадут на регистрацию в Росздравнадзор. Цикл испытаний запланирован на начало 2022 года.

gxpnews