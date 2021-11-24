НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разрабатывает препарат от COVID-19 на основе химических веществ

На состоявшейся 21 ноября встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что научный центр разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе химических веществ, а КИ препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител планируется начать в январе 2022 года. Логунов также отметил, что эффективность Спутника V по отношению к штамму «дельта» падает, но пока вакцина по-прежнему защищает от него. На состоявшейся 21 ноября встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что научный центр разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе химических веществ, а КИ препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител планируется начать в январе 2022 года. Логунов также отметил, что эффективность Спутника V по отношению к штамму «дельта» падает, но пока вакцина по-прежнему защищает от него.

В НИЦЭМ ведется разработка двух лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции: первый – на основе химических веществ, второй – на основе моноклональных антител, о его разработке ранее рассказывал директор центра Александр Гинцбург.

По словам Логунова, первое лексредство находится в начальной стадии разработки, так как программа финансирования и открытие определенного класса веществ состоялись относительно недавно. В настоящий момент проведен первичный скрининг, получены соединения, которые будут оптимизироваться и испытываться на животных. Логунов отметил, что при успешном испытании на животных и проведении КИ препарат будет зарегистрирован к концу 2022 года.

Препарат на основе моноклональных антител в экспериментах на трансгенных животных обеспечил стопроцентную защиту, сообщил Логунов. Ориентировочно в январе 2022 года НИЦЭМ планирует начать КИ этого препарата и в дальнейшем зарегистрировать его по постановлению №441 Правительства РФ, то есть по ускоренной схеме.

Денис Логунов также сообщил Владимиру Путину об эффективности вакцины Спутник V по отношению к штамму «дельта» SARS‑CoV‑2.

«Эффективность в отношении штамма «дельта» мы уже можем считать по Сан-Марино – порядка 78–80%, в зависимости от анализируемых выборок. <…> Также мы можем видеть это по российским исследованиям. Это в основном исследования когортные, которые проведены именно в отношении того же штамма «дельта» на военном контингенте, расположенном в Москве и в Московской области. Там также эффективность составила в отношении штамма «дельта» 83%», – отчитался Логунов, уточнив, что такие результаты были получены спустя пять месяцев после завершения вакцинации. Он также отметил, что вакцина все-таки «сохраняет свою эффективность, причем большую, чем то, что рекомендует ВОЗ, выше 50% намного».

Ранее в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи заявляли о 90-процентной эффективности Спутника V по отношению к штамму «дельта».