НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разрабатывает препарат от COVID-19 на основе химических веществ

В НИЦЭМ ведется разработка двух лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции: первый – на основе химических веществ, второй – на основе моноклональных антител, о его разработке ранее рассказывал директор центра Александр Гинцбург.
По словам Логунова, первое лексредство находится в начальной стадии разработки, так как программа финансирования и открытие определенного класса веществ состоялись относительно недавно. В настоящий момент проведен первичный скрининг, получены соединения, которые будут оптимизироваться и испытываться на животных. Логунов отметил, что при успешном испытании на животных и проведении КИ препарат будет зарегистрирован к концу 2022 года.
Препарат на основе моноклональных антител в экспериментах на трансгенных животных обеспечил стопроцентную защиту, сообщил Логунов. Ориентировочно в январе 2022 года НИЦЭМ планирует начать КИ этого препарата и в дальнейшем зарегистрировать его по постановлению №441 Правительства РФ, то есть по ускоренной схеме.
Денис Логунов также сообщил Владимиру Путину об эффективности вакцины Спутник V по отношению к штамму «дельта» SARS‑CoV‑2.
«Эффективность в отношении штамма «дельта» мы уже можем считать по Сан-Марино – порядка 78–80%, в зависимости от анализируемых выборок. <…> Также мы можем видеть это по российским исследованиям. Это в основном исследования когортные, которые проведены именно в отношении того же штамма «дельта» на военном контингенте, расположенном в Москве и в Московской области. Там также эффективность составила в отношении штамма «дельта» 83%», – отчитался Логунов, уточнив, что такие результаты были получены спустя пять месяцев после завершения вакцинации. Он также отметил, что вакцина все-таки «сохраняет свою эффективность, причем большую, чем то, что рекомендует ВОЗ, выше 50% намного».
Ранее в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи заявляли о 90-процентной эффективности Спутника V по отношению к штамму «дельта».
Фото: kremlin.ru