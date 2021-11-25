В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей, которую разработал Центр им. Гамалеи. Как сообщили в РФПИ, препарат также поступит и на международные рынки.

В России зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М». Об этом на конференции сообщил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов.

«Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — сказал он, передает корреспондент «ФВ». Препарат поступит также и на международные рынки, добавил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

На совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в гражданский оборот препарат поступит в конце 2021 года.

В ГРЛС соответствующей записи о препарате «Гам-КОВИД-Вак М» пока не появилось.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что разработчики готовы подать в Минздрав России документы на исследование вакцины на детях от 6 до 11 лет.

Сегодня же президент Владимир Путин заявил о необходимости создать вакцину от коронавируса для детей старше двух. При этом он отметил, что прививки от коронавируса, тем более для детей, должны быть добровольными.

Исследование вакцины «Спутник М» для подростков стартовало в начале июля. Оно проводилось в Москве на базе Морозовской детской больницы и детской больницы им. З.А. Башляевой. При этом, как писал «ФВ», в ГРЛС речь идет о вакцине с новым названием — «Гам-КОВИД-Вак М».

Третья фаза клинического исследования вакцины началась в Москве в начале ноября. Она организована на базе 10 детских поликлиник и двух детских больниц. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины. По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи принял решение о дозировке вакцины «Спутник М» для подростков. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной «Спутник М» — это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой.

Анастасия Куратова

Ринат Васбеев

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