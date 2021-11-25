Производители предупредили о возможном оттоке инвестиций в фармотрасль из-за «второго лишнего»

Члены АРФП считают, что предложенный Минпромторгом механизм «второй лишний» направлен на монополизацию рынка и может привести к снижению инвестиций. Свои опасения ассоциация выразила в письме на имя Дениса Мантурова. Минпромторг предложил внедрить механизм «второй лишний», который даст абсолютное преимущество на госторгах производителям препаратов полного цикла, начиная с синтеза субстанции.

Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направила письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором предупредила о возможных рисках после внедрения механизма «второй лишний».

Проект постановления правительства, о внедрении этого механизма опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно разработанным поправкам, если при госзакупке препарата будет подана хоть одна заявка от поставщика ЛП, полный цикл которого (начиная с синтеза субстанции) организован на территории стран–членов Евразийского экономического союза, заказчик должен отклонить все остальные заявки. Пока его планируют применять при закупке 15 препаратов.

«Исключение компаний из госзакупок по принципу ограничений участия в торгах в перспективе ведет к снижению инвестирования в новые производственные площадки, переориентированию поставок на другие более привлекательные рынки или вовсе прекращению производств на территории РФ отдельных категорий препаратов», — утверждает ассоциация в письме. АРФП также указывает, что «второй лишний» направлен на монополизацию рынка. В таких условиях государство будет вынуждено покупать лекарственные препараты по цене гораздо выше той, которая могла бы сложиться в ходе конкурентной борьбы.

В своем письме АРФП также отмечает, что в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» к процессу производства фармацевтической субстанции относятся любые стадии технологического процесса, позволяющие получить готовый продукт, соответствующий требованиям фармакопейной статьи, в том числе ферментация, экстракция, очистка, выделение, перекристаллизация, высушивание, измельчение.

«Фактически фармсубстанции, заявляемые как продукты полного цикла, на деле являются продуктами доочистки (выделения, измельчения, гранулирования, сушки и т.д.), импортируемых в страну субстанций, и по оценке аналитиков рынка лишь 4% локально произведенных АФИ. производятся по полному циклу технологических операций химического синтеза», — заявляет АРФП.

В связи с этим ассоциация предложила организовать открытое обсуждение проекта постановления правительства с участием всех заинтересованных органов и организаций и привлечь к обсуждению пациентское сообщество.

В апреле Минпромторг пояснял, что «второй лишний» позволит нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объема производства субстанций, а также ускорить локализацию производства полного цикла препаратов. К тому же министерство со своей стороны не видит рисков снижения инвестиций в отечественную фармотрасль или повышения нагрузки на различные бюджеты из-за введения нового правила.

Маргарита Грошева

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