Тест корейской Osang Healthcare способен выявлять значимые штаммы SARS-CoV-2 » «Инвитро» и Mitsui ведут переговоры по децентрализации КИ в России, Азии и на Ближнем Востоке Лабораторный холдинг «Инвитро» ведет переговоры с японским конгломератом Mitsui & Co Ltd о создании совместной децентрализованной системы клинических исследований в России, Азии и на Ближнем Востоке. Компании планируют объединить свои технологические мощности, системы менеджмента и стандарты качества. Лабораторный холдинг «Инвитро» ведет переговоры с японским конгломератом Mitsui & Co Ltd о создании совместной децентрализованной системы клинических исследований в России, Азии и на Ближнем Востоке. Компании планируют объединить свои технологические мощности, системы менеджмента и стандарты качества. Как рассказали Vademecum в «Инвитро», из-за пандемии фармацевтические компании столкнулись с проблемами при проведении лабораторного этапа клинических исследований – высокой стоимостью логистики из-за введенных ограничений и изменений таможенных правил, а также ростом потерь биоматериала. По оценкам компании, около 20% образцов приходят в негодность из-за логистических проблем, что приводит к финансовым потерям. «Инвитро» совместно с Mitsui планируют завалидировать свои технологические мощности и создать единый децентрализованный сервис для проведения лабораторной части клинических исследований в России, Азии и на Ближнем Востоке. Предполагается, что лаборатории «Инвитро» и Mitsui будут иметь единые систему менеджмента и стандарты качества, что позволит фармкомпаниям проводить лабораторную часть клинических исследований в этих странах локально и быть уверенными в валидности полученных лабораторных результатов. Рынок клинических испытаний в России оценивается в 13 млрд рублей ежегодно. «Инвитро» участвует в КИ с 2008 года. По данным на июнь 2021 года, в портфеле компании находилось 574 проекта. Выручка от клинических исследований может достигать пятой части от общей выручки холдинга. Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. В 2020 году «Инвитро» открыла 200 новых точек, всего по состоянию на начало июня 2021 года холдинг объединяет 1,7 тысячи медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов, ежедневно компания выполняет около 1 млн исследований. Выручка «Инвитро» в 2020 году превысила 25 млрд рублей. Mitsui – японский торгово-инвестиционный конгломерат, основан в 1947 году. Компания работает в сфере энергетики, химии, металлургии и производства потребительских товаров. Имеет 141 офис в 64 странах по всему миру. Выручка Mitsui в 2020 году составила $59,9 млрд. В 2017 году компания приобрела 10% ГК «Р-Фарм», сумма сделки могла составить от $170 млн до $200 млн.

Фото: clinicallabmanager.com vademec