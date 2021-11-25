РФПИ ожидает инспекцию ВОЗ по регистрации «Спутника V» в декабре

Инспекция ВОЗ в рамках процедуры признания «Спутника V» ожидается в декабре, сообщили в РФПИ. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о приостановке процедуры регистрации препарата.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает инспекцию ВОЗ по регистрации «Спутника V» в декабре. Об этом сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев на пресс-конференции, передает корреспондент «ФВ». «Министерство здравоохранения Российской Федерации сейчас ведет диалог с ВОЗ. Ожидаем инспекцию в декабре», — сказал он.

Ранее в ВОЗ сообщили, что направят инспекцию на производство вакцины «Спутник V» после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов.

В конце октября РФПИ заявлял, что ВОЗ продолжила процедуру одобрения ванкцины «Спутник V», она вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные. Для этого в организации ждут дополнительных сведений, после чего возможно проведение «завершающей инспекции».

Елена Воронина

Анастасия Куратова

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