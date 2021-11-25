Вакцина J&J получила первое полное одобрение

Канада первой в мире полностью одобрила вакцину J&J. Полная регистрация препарата была основана на данных заключительного этапа исследования ENSEMBLE.

Johnson & Johnson (J&J) заявила, что Канада выдала полное разрешение на применение ее однокомпонентной вакцины от COVID-19 среди совершеннолетних лиц. Эта страна стала первой в мире, полностью одобрившей препарат американского производителя.

Как сообщается, решение было основано на данных фазы III исследования ENSEMBLE с участием 43 783 человек. Результаты испытания демонстрируют, что вакцина имеет 85%-ную эффективность в защите от развития тяжелой формы COVID-19. Также препарат обладает способностью предотвращать госпитализацию и смертность, связанные с заболеванием, по прошествии 28 дней после получения прививки.

В сентябре этого года канадский регулятор выдал полное одобрение вакцинам компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В прошлом месяце Канада также разрешила использование бустерных доз указанных вакцин. Помимо этого в октябре вакцина Pfizer/BioNTech была зарегистрирована для применения среди детей в возрасте от пяти до 11 лет, пишет Reuters.

Вакцина от коронавируса J&J была разрешена для экстренного применения в более чем 120 странах, в том числе Соединенных Штатах, ЕС и Великобритании.

Вакцина компании столкнулась с рядом проблем безопасности. Американским и европейским регуляторам пришлось указать на этикетке препарата предупреждение о возможном риске возникновения синдрома Гийена — Барре после прививки.

Владимир Заболотских

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