Поставки назальной вакцины против COVID-19 на международные рынки начнутся в 2022 году

Уже в 2022 году на международные рынки ожидаются поставки назальной формы вакцины против коронавируса «Спутник V», заявили в РФПИ. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что получил этот препарат после прохождения ревакцинации против COVID-19.

В 2022 году назальная вакцина «Спутник V» против COVID-19 появится на международных рынках. Об этом на пресс-конференции заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент «ФВ».

Сегодня же, 24 ноября, президент Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что после ревакцинации от COVID-19 получил назальную форму вакцины. По словам Путина, препарат в виде порошка принимается так же, как и назальный спрей.

В августе глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о завершении доклинического исследования этой вакцины. Тогда он говорил, что речь идет о втором компоненте «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца.

Минздрав России в начале октября разрешил провести клинические исследования назальной формы «Спутника V». В испытаниях, которые проходят в «Научно-исследовательском центре Экобезопасность» в Санкт-Петербурге, принимают участие добровольцы. Сообщалось, что раствор для назального введения состоит из двух компонентов по 0,5 мл.

В конце октября фармкомпания «Генериум» сообщила о подаче заявки на проведение клинических исследований назальной формы вакцины, созданной на основе «Спутника V».

Григорий Дубов

Анастасия Куратова

pharmvestnik