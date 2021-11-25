Новый завод-трансформер Solopharm планируется запустить в начале 2022 года

На начало 2022 года намечен запуск завода-трансформера фармацевтической компании Solopharm в Санкт-Петербурге, где будут витражи, логистическая зона и двигающиеся стены. На новом предприятии планируют выпускать как препараты для инъекций и жидкие лекарства, так и по два миллиарда таблеток и капсул. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По проекту немецкой компании DG Consultants GmbH второй завод Solopharm является промышленным гигантом площадью 11.559 кв. м., способным менять конструкцию помещений в процессе эксплуатации. При строительстве здания используют модульные стеклянные перегородки – подвесные стены. Здесь нет штукатурки и бетона. Вентиляция и стены будто висят в воздухе, так как они не имеют опоры.

Как отметили в пресс-службе, компания строит завод по большей части на собственные средства, доля которых составляет 75% от общего объема инвестиций. Предприятие будет выпускать новые препараты по таким направлениям, как кардиология, урология, неврология, ревматология, ЖКТ и другим.

Фармкомпания Solopharm ранее объявила о запуске осенью 2021 года второй линии по производству преднаполненных шприцев EVA2.

gxpnews