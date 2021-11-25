РФПИ сообщил предварительные результаты комбинации вакцин со «Спутником Лайт»

Использование вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера повышает количество антител. РФПИ сообщил предварительные данные об эффективности комбинации российской вакцины с препаратами AstraZeneca и Sinopharm.

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил предварительные результаты использования российской вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера, передает корреспондент «ФВ».

Введение российской аденовирусной вакцины улучшает иммунный ответ. Использование «Спутника Лайт» после введения первого компонента вакцин AstraZeneca и Sinopharm повышает количество антител. При введении бустера после вакцины Sinopharm количество антител возрастает в 10 раз, уточнил глава РФПИ.

Данные получены в ходе совместного исследования с компанией AstraZeneca и интервенционного исследования в Аргентине. По данным на слайде, представленным главой фонда РФПИ, озвучены результаты вакцинации 87 человек.

«Мы полагаем, что можно использовать комбинации вакцин», — подчеркнул Кирилл Дмитриев. «Спутник Лайт» и другие иммунобиологические препараты хотелось бы использовать в качестве бустера и для мРНК-вакцин, подчеркнул он.

В октябре РФПИ также публиковал промежуточные результаты испытаний «Спутника Лайт» в комбинации с иностранными вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino.

Елена Воронина

Анастасия Куратова

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