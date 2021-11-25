Медведев призвал активнее поддерживать производителей лекарств и медоборудования

Несмотря на то, что отечественные производители в последнее время сделали серьезный рывок, они сих пор проигрывают в рыночной конкуренции зарубежным корпорациям и им нужна поддержка, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, в некоторых видах медоборудования доля импортных поставок доходит до 90%.

Отечественные производители до сих пор проигрывают в рыночной конкуренции зарубежным корпорациям. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

«Отечественные производители, к сожалению, до сих пор проигрывают в рыночной конкуренции зарубежным корпорациям. В некоторых видах оборудования доля импортных поставок доходит до 90%, и это создает крайне опасную степень зависимости от такого рода поставщиков и ведет к увеличению расходов, а также повышает риски, связанные с санкционной политикой зарубежных государств в отношении нашей страны», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Медведев отметил, что в послании президента Владимира Путина шла речь о создании инновационных проектов государственного значения в сфере фармацевтической промышленности, предполагается создание российских технологий для производства современных лекарств и препаратов, чтобы эффективнее бороться и с новыми, и с уже известными инфекциями.

«Нам нужно активнее поддерживать отечественные компании в сфере медицины и фармацевтики, повышать их конкурентоспособность, информировать российские организации о возможностях наших производителей», — добавил он.

Замглавы Совета безопасности считает, что российские клинические лаборатории в самые сжатые сроки должны быть оснащены современным оборудованием и материалами. При этом, по его оценке, «за последнее время были сделаны достаточно серьезные шаги в этом направлении».

«Министерство промышленности и торговли осуществляет поддержку отечественных производителей в рамках нескольких государственных программ, разрабатываются инновационные технологии для производства нового поколения вакцин, препаратов для лечения самых опасных инфекций и, конечно, коронавируса», — отметил Медведев.

Он добавил, что ряд материалов и медицинских изделий российского производства широко используется в отечественных лабораториях. По мнению Медведева, пандемия «подтолкнула промышленность к тому, чтобы начать этим заниматься при поддержке государства».

Фото: www.scrf.gov.ru

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