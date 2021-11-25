Минздрав рекомендует три препарата для купирования кашля при COVID-19

Министерство здравоохранения РФ опубликовало обновленные Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса (COVID-19). «Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных», — говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

В новую версию Временных рекомендаций внесены изменения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода и требования к его качеству. Кроме того, внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.

При этом раздел о симптоматической терапии при коронавирусе остался без изменений. С целью купирования кашля при COVID-19 в Минздраве по-прежнему рекомендуют использовать «Ренгалин», «Бутамират» и «Леводропропизин».

Компания «Материа Медика Холдинг», выпускающая противокашлевое лекарственное средство «Ренгалин», тем временем, получила разрешения Минздрава на проведение новых клинических исследований двух препаратов.

Так, недавно стартовало клиническое исследование эффективности нового ноотропного препарата «Проспекта» в терапии астении (слабости, утомляемости) у пациентов после острой новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Резюме данного исследования было включено в международную базу клинических исследований Национальной медицинской библиотеки США — clinicaltrials.gov.

Также компания начала клиническое исследование с целью оценки эффективности противовирусного препарата «Эргоферон» в качестве средства неспецифической профилактики COVID-19 у лиц, вакцинирующихся против новой коронавирусной инфекции. Резюме данного исследования тоже размещено в международной базе клинических исследований Национальной медицинской библиотеки США — clinicaltrials.gov.

Материал партнера: «Материа Медика Холдинг»

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