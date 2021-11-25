Присяжные признали вину аптечных сетей США в распространении опиоидной зависимости

Присяжные пришли к выводу, что действия американских аптечных сетей CVS Health, Walgreens Boots Alliance и Walmart способствовали распространению опиоидной зависимости в двух округах штата Огайо. Это решение будет прецедентом для тысяч похожих исков. Сети готовятся обжаловать это решение.

Присяжные в федеральном суде Кливленда установили в рамках судебного процесса, что сети аптек CVS Health, Walgreens Boots Alliance и Walmart приняли участие в распространении эпидемии опиоидной зависимости в двух округах штата Огайо. После шести дней обсуждения они пришли к выводу, что действия аптечных сетей представляли «опасность для общества». Они привели к появлению на рынке избыточного предложения вызывающих привыкание обезболивающих-опиоидов, а также поспособствовали попаданию этих препаратов на черный рынок. Как сообщает агентство Reuters, решение присяжных окажет влияние на тысячи подобных исков в других округах.

CVS, Walgreens и Walmart заявили, что они будут обжаловать решение, утверждая, что оно противоречит фактам и вольно обходится с законом о «нарушении общественного порядка». «Мы будем обжаловать это решение, которое считаем ошибочным. По нашему мнению, оно было однобоким и весь судебный процесс отражал позицию адвокатов истцов», — заявили в Walmart.

На национальном уровне в связи с опиоидами было подано более 3300 судебных исков. Они направлены против производителей опиоидов, дистрибьюторов препаратов и аптек. По итогам разбирательства многие фармкомпании согласились заключить соглашения по урегулированию.

Так, три крупнейших дистрибьютора в США, поставляющих товары в аптеки и больницы, — McKesson Corp, Cardinal Health и AmerisourceBergen, а также производитель лекарственных средств Johnson & Johnson в июле предложили выплатить до 26 млрд долл. для урегулирования большинства исков против них.

Официальные лица США заявляют, что за два десятилетия до 2019 года опиоидный кризис привел почти к 500 тыс. смертей от передозировок. Кроме того, более 100 тыс. человек умерли от передозировки наркотиками в течение 12-месячного периода, закончившегося в апреле 2021 года, указано в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, вышедшем на прошлой неделе. Эти показатели в значительной степени обусловлены смертностью от опиоидов, таких как фентанил.

Николай Соколов

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